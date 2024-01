Talkdesk confirme sa présence à l’événement All4Customer à Paris

Talkdesk proposera des démonstrations en direct de Talkdesk CX Cloud et Talkdesk Experience Clouds.

La masterclass en personne de Talkdesk explorera comment dynamiser l’optimisation des centres de contact avec l’IA générative.

L’entreprise reste engagée envers la France en tant que marché de croissance stratégique.

Talkdesk®, Inc.un leader mondial des centres de contacts basés sur l’IA pour les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd’hui sa présence à l’événement All4Customer à Paris du 26 au 28 mars 2024. L’investissement dans l’événement s’inscrit dans le cadre de l’engagement de l’entreprise envers le marché français et dans la promotion des résultats exceptionnels pour les clients et les partenaires de toute la région grâce à la puissance de l’expérience client basée sur l’intelligence artificielle (IA).

Simon Desvergez, ingénieur en solutions d’entreprise chez Talkdesk, donnera une masterclass sur la dynamisation de l’optimisation des centres de contact avec l’IA générative (GenAI) le mercredi 27 mars 2024 à 12h00 dans la Masterclass 6. Au cours de la session de 45 minutes, les professionnels du secteur Découvrez des exemples de la manière dont GenAI a automatisé des cas d’utilisation clients complexes et amélioré considérablement la qualité des interactions en libre-service.

L’événement All4Customer, qui attire environ 15 000 participants, est le dernier exemple de l’engagement continu de Talkdesk sur le marché français. Au cours des derniers mois, Talkdesk a participé à l’événement Customer Relationship and Marketing Meetings (CRM&M) à Cannes pour avoir l’occasion de rencontrer en face-à-face des leaders locaux de l’expérience client (CX) et a organisé la Talkdesk Partner Academy à Paris en tant qu’événement. investissement dans son écosystème de partenaires.

Tiago Paiva, fondateur et PDG de Talkdesk, a commenté : « La France continue d’être un moteur commercial important pour l’entreprise, et nous sommes ravis qu’en 2024 nous puissions poursuivre l’expansion locale de Talkdesk. All4Customer est pour nous une opportunité importante de nous connecter en personne avec les responsables CX locaux et de discuter de la valeur que le déploiement de la technologie cloud d’IA peut débloquer dans le centre de contact.

Des clients tels que Quadient, un leader mondial des logiciels de communication d’entreprise basés sur le cloud, des solutions de consigne à colis et des technologies de systèmes de courrier basé à Bagneux, en France, utilisent Talkdesk pour offrir des interactions client fluides. Avant la mise en œuvre de Talkdesk, 40 % du volume d’appels de Quadient dans certaines files d’attente étaient constitués de transactions simples pouvant être traitées en libre-service afin de réserver du temps aux agents pour des tâches plus complexes. Quadient a initialement développé ses solutions en libre-service avec Talkdesk, puis les a étendues à d’autres outils Talkdesk, notamment une solution d’aide au coaching des agents et un robot vocal. En conséquence, Quadient a doublé ses capacités de libre-service, augmenté son efficacité et créé de meilleures expériences pour les clients et les agents.

Jackie James, directeur des opérations mondiales chez Quadient, a déclaré : « Ce que j’aime plus que tout chez Talkdesk, c’est qu’ils recherchent constamment des moyens de s’améliorer. Ils déploient régulièrement des fonctionnalités qui ont un impact positif sur le CX. À titre d’exemple, James a ajouté : « En utilisant un robot vocal [to serve Parcel Pending], nous pourrions contenir de nombreuses transactions simples simplement en guidant le client à travers quelques étapes et en utilisant certaines intégrations avec notre application Web. Nous avons immédiatement constaté un taux de confinement de 60 %.

FACYLE, partenaire clé de Talkdesk sur le marché français spécialisé dans le conseil et l’intégration CTI, s’est dit enthousiasmé par la collaboration en cours. En tant que partenaire de lancement incontournable, FACYLE a largement contribué au succès de Talkdesk en France. François Breuiller, PDG de FACYLE, a souligné l’investissement constant de Talkdesk dans le succès de leur partenariat et du marché français.

Le partenariat Talkdesk-FACYLE a conduit à des réalisations notables, notamment des projets réussis avec le Groupe APRIL et le Groupe Monnoyeur. Ce succès est attribué au dévouement de Talkdesk à fournir des ressources, du matériel et des événements adaptés au public français. Ces efforts ont accéléré la dynamique, permettant aux entreprises d’améliorer l’expérience client grâce aux solutions de centre de contact basées sur l’IA Talkdesk.

François Breuiller a en outre souligné l’impact positif du partenariat, déclarant : « Le partenariat avec Talkdesk au cours des deux dernières années a prouvé que nous avons fait le bon choix pour une solution CCaaS pure. Nous avons mis en œuvre avec succès leur solution sur les projets de grands clients, démontrant leur robustesse et leur couverture complète de fonctionnalités.

L’événement All4Customer aura lieu à Paris Expo Porte de Versailles, Pavillon 4, où Talkdesk exposera sur le stand F28. Pour plus d’informations, visitez www.all4customer-paris.com.

