Taliban : Des émissaires de haut niveau de l’ONU se rendent à Kaboul pour discuter de l’interdiction des travailleuses humanitaires

CNN

—



Certaines des plus hautes responsables des Nations Unies ont rencontré des dirigeants talibans à Kaboul pour discuter de l’interdiction des travailleuses humanitaires, alors que l’Afghanistan lutte contre la famine et la pauvreté.

En décembre, les talibans ont ordonné à toutes les organisations non gouvernementales locales et internationales d’empêcher leurs employées de venir travailler sous peine de voir leurs licences d’ONG révoquées. En conséquence, au moins une demi-douzaine de grands groupes d’aide étrangère ont temporairement suspendu leurs opérations en Afghanistan.

Un communiqué de l’ONU a noté que la visite intervient à un moment où plus de 28 millions de personnes en Afghanistan ont besoin d’une aide humanitaire. Selon l’ONU, l’Afghanistan est aux prises avec le risque de conditions de famine, de déclin économique et de pauvreté enracinée.

La secrétaire générale adjointe de l’ONU, Amina Mohammed, et la directrice exécutive d’ONU Femmes, Sima Bahous, ont rencontré mercredi les responsables talibans. Elles avaient précédemment rencontré des groupes de femmes afghanes à Ankara et à Islamabad, ainsi qu’un groupe d’émissaires en Afghanistan basé à Doha pour aborder l’interdiction des travailleuses humanitaires et affirmer « la nécessité de continuer à fournir un soutien vital ».

Selon l’agence de presse Reuters, lors des pourparlers à Kaboul, Mohammed “a souligné la nécessité de faire respecter les droits humains, en particulier pour les femmes et les filles” et a été “encouragé par les exemptions” à l’interdiction des travailleuses humanitaires, a déclaré le porte-parole de l’ONU, Farhan Haq. Cela signifie que certaines opérations d’aide ont repris dans le domaine de la santé, par exemple.

Lors des réunions de Mohammed avec des responsables en Turquie, au Qatar et au Pakistan, un “consensus clair était évident sur la question des droits des femmes et des filles au travail et à l’accès à l’éducation”, Reuters a cité une déclaration publiée par la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan comme en disant.

Bahous a écrit une déclaration peu de temps après la publication du décret des talibans en décembre, claquant la décision. “En interdisant aux femmes de contribuer aux efforts des organisations humanitaires, les talibans ont en fait suspendu l’aide à la moitié de la population afghane, une aide dont ils dépendaient et sans laquelle ils ne survivraient pas”, a-t-elle écrit.

À la suite de l’annonce, l’ONU a déclaré qu’elle avait suspendu certains de ses programmes « urgents » en Afghanistan en raison de l’absence de travailleuses humanitaires.

La moitié de la population afghane souffre de faim aiguë et bien que le conflit se soit calmé, la violence, la peur et les privations demeurent, selon un rapport de l’ONU de novembre.

Les troupes américaines se sont retirées d’Afghanistan en août 2021, marquant la fin de la présence américaine dans le pays, et les talibans ont ensuite pris le pouvoir. Bien que les forces de sécurité afghanes aient été bien financées et bien équipées, elles ont opposé peu de résistance lorsque les militants talibans se sont emparés d’une grande partie du pays.

Le groupe islamiste radical a d’abord semblé désireux de prendre ses distances avec sa période de pouvoir antérieure dans les années 1990, se présentant comme plus modéré et engagé dans le processus de paix interne. Cependant, 17 mois plus tard, une série de décrets ont progressivement érodé les droits des femmes et des filles dans presque tous les aspects de la vie.