Taliban : des assaillants attaquent un hôtel à Kaboul, la capitale afghane

ISLAMABAD – Un hôtel accueillant des visiteurs étrangers à Kaboul, la capitale afghane, a été attaqué lundi et trois des assaillants ont été tués, a déclaré un responsable taliban.

Deux résidents étrangers ont été blessés lorsqu’ils ont sauté par les fenêtres pour s’échapper, a déclaré Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement taliban. Les résidents ont signalé des explosions et des coups de feu et des photos et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient de la fumée s’élevant du bâtiment.