Tales of the Shire : un jeu du Seigneur des Anneaux sera lancé le 25 mars 2025

Jeu de simulation de vie en solo Tales of the Shire : Un jeu du Seigneur des Anneaux sera lancé sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC via Vapeur le 25 mars 2025, l’éditeur Private Division et le développeur Weta Workshop ont annoncé.

Voici un aperçu du jeu, via Private Division :

À propos Bienvenue chez vous, Hobbit ! Depuis le studio créatif Weta Workshop, vivez la vie douillette d’un Hobbit dans le paysage merveilleusement serein de la Comté. Découvrez, décorez et partagez dans ce coin idyllique de la Terre du Milieu. Rejoignez des Hobbits amicaux et des visages familiers qui attendent votre arrivée dans Tales of the Shire : Un jeu du Seigneur des Anneaux. Créez votre propre Hobbit en vous aventurant à Bywater. Bien qu’il ne soit pas encore officiellement établi comme village de Hobbiton, vous contribuerez grandement à l’épanouissement de cette ville pittoresque. Accueillez le confort à la porte en décorant votre propre trou de Hobbit, en entretenant votre jardin, en pêchant dans les étangs aux eaux claires, en cueillant des fruits et des herbes sauvages ou en faisant du commerce avec les habitants de la ville. Préparez des repas faits maison à partager avec d’autres Hobbits et à nouer des relations. Avec beaucoup de choses à voir et encore plus à manger, profitez de journées de splendeur dans les forêts, les lacs et les pâturages pittoresques. Détendez-vous dans un endroit où ce qui compte le plus sont les petites choses. Aidez la communauté à se rassembler pour obtenir le statut de village à Bywater. Faites l’expérience du plaisir Tales of the Shire : Un jeu du Seigneur des Anneaux. Caractéristiques principales Bienvenue à la maison, Hobbit – Incarnez un Hobbit, directement issu des livres adorés de JRR Tolkien ! Personnalisez votre apparence et arborez votre plus belle tenue de Hobbit avec un éventail de personnalisations. Décorez votre propre maison de Hobbit et transformez l’espace confortable avec un placement sans grille pour positionner les meubles et la décoration intérieure à votre goût. Découvrez les merveilles que chaque nouveau jour apporte à Bywater en vous installant dans votre propriété sereine pour un repos bien mérité.

Regardez une nouvelle bande-annonce et les archives « A Hobbit Day Showcase » ci-dessous.

Bande-annonce de la date de sortie