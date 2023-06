Pas seulement quelques centaines d’emplois, mais le début d’un écosystème pour soutenir la fabrication de puces à semi-conducteurs et plus de 60 000 jeunes formés – c’est ainsi que la mise en place d’une installation Micron Technology à Sanand, dans le Gujarat, ouvrira la voie à l’Inde devenant un fabricant de semi-conducteurs hub, a déclaré lundi le ministre de l’informatique de l’Union, Ashwini Vaishnaw.

La déclaration de M. Vaishnaw, qui détient également des portefeuilles de chemins de fer, d’électronique et de télécommunications, est intervenue quelques heures après le retour du Premier ministre Narendra Modi de sa première visite d’État aux États-Unis où l’accord, en dehors d’autres collaborations sur le transfert de technologie américano-indienne, a été scellé. .

M. Vaishnaw a déclaré que la première puce semi-conductrice fabriquée en Inde de l’usine sera produite dans 18 mois, c’est-à-dire en décembre 2024. Il a ajouté que la prochaine usine Micron au Gujarat sera une usine à la pointe de la technologie et contribuera à l’expansion de l’écosystème des semi-conducteurs en Inde. Il a déclaré que Micron, dont le siège est aux États-Unis, est la cinquième plus grande entreprise dans le domaine de la fabrication de semi-conducteurs utilisés dans les mobiles, les ordinateurs portables, les serveurs, les équipements de défense, les caméras, les véhicules électriques, les trains, les voitures et les équipements de télécommunications.

Micron Technology a annoncé la création d’une usine d’assemblage et de test de semi-conducteurs à Sanand. Cela entraînera un investissement de 2,75 milliards de dollars. Sur ce montant, Micron investira 825 millions de dollars, et le reste sera une combinaison d’incitations du gouvernement central et des gouvernements des États.

Sanand et l’Inde ont été choisis par Micron parmi plusieurs options en raison de la disponibilité de « talent, d’eau ultra-pure et d’énergie ultra-stable », a déclaré le ministre.

La réponse est intervenue quelques heures après que le Congrès a remis en question la nécessité pour le centre d’investir de manière significative dans la fabrication de puces à semi-conducteurs. Le parti d’opposition a affirmé que l’investissement ne valait pas le nombre d’emplois qu’il avait promis de créer.

Le Congrès a déclaré que « l’économie n’était pas raisonnable et que les ressources et les contribuables étaient mal utilisés parce qu’il s’agissait simplement d’assembler et non de fabriquer ».

« Les contribuables devront supporter le fardeau de l’investissement restant d’environ 2 milliards de dollars. Nous investissons 2 milliards de dollars pour créer 5 000 emplois. C’est-à-dire que le coût d’un emploi est de 4 lakh dollars ou 3,2 crore roupies. L’économie n’est pas Cela n’a aucun sens », a déclaré la porte-parole du Congrès, Supriya Shrinate.

M. Vaishnaw a déclaré que le Congrès avait tenté d’amener l’industrie des semi-conducteurs dans le pays au moins trois fois dans le passé, mais avait échoué et parlait maintenant de « frustration ».

Il a déclaré que l’usine de semi-conducteurs devrait créer des opportunités d’emploi pour des milliers de jeunes et attirer un grand nombre d’autres industries associées, de la logistique au stockage. Cela ouvrira la voie à l’émergence future du pays en tant que plaque tournante de la fabrication de semi-conducteurs, a-t-il déclaré.

L’appelant l’industrie fondamentale de tout, des smartphones aux trains en passant par les téléviseurs, le ministre a déclaré que de nombreux pays rivalisent pour devenir le prochain centre mondial de semi-conducteurs, mais c’est le gouvernement Narendra Modi qui a réussi à attirer des investissements dans les technologies émergentes.

« Le plasma a une finesse qui est un lakh plus élevée que le laser… de tels équipements et composants seront également conçus en Inde. Les machines seront finalement également fabriquées ici, et avec le rapprochement avec 104 institutions, plus de 60 000 jeunes seront être formé à l’ingénierie des semi-conducteurs. Ce sera un multiplicateur de force », a-t-il déclaré.

Qualifiant l’industrie des semi-conducteurs de très complexe, cyclique et à forte intensité de capital, M. Vaishnaw a déclaré que la façon dont l’industrie électronique s’est développée en Inde au cours des neuf dernières années, « le monde est convaincu que nous serons en mesure de le faire ».

Le ministre avait déclaré plus tôt que le gouvernement était en pourparlers avec près d’une demi-douzaine d’autres entreprises de fabrication, d’emballage et de test de semi-conducteurs susceptibles de planifier des investissements importants dans le pays sur une année.

« Bonne opportunité, mais des défis à relever »

Les experts avec lesquels NDTV s’est entretenu ont déclaré qu’il était important pour l’Inde de franchir le pas, car le marché des semi-conducteurs devrait doubler, passant de 600 milliards de dollars à 1 300 milliards de dollars au cours des 7 prochaines années, et l’Inde sera également le plus grand consommateur de semi-conducteurs. Le marché indien des semi-conducteurs était évalué à 15 milliards de dollars en 2020 et devrait atteindre 63 milliards de dollars au cours des trois prochaines années.

Un responsable du gouvernement a déclaré que l’initiative centrale visant à pousser la construction de semi-conducteurs était essentielle au niveau national pour l’objectif du gouvernement de développer une chaîne d’approvisionnement électronique nationale afin qu’il puisse également réduire ses importations en provenance de pays étrangers, en particulier de la Chine avec laquelle l’Inde a vu les tensions monter. dans les dernières années.

L’année dernière, les États-Unis ont adopté un projet de loi tant attendu visant à stimuler la production américaine de semi-conducteurs pour accroître la compétitivité américaine. Cela visait à remédier à une pénurie de puces à semi-conducteurs et à rendre les États-Unis moins dépendants d’autres pays tels que la Chine pour la fabrication. Les législateurs avaient alors déclaré qu’une telle mesure était également importante pour la sécurité nationale.

« Il est également important pour l’Inde d’avoir une voix dans la sphère de la géopolitique des semi-conducteurs. Un réseau logistique solide, une chaîne d’approvisionnement robuste, une conception, une technologie et une valeur ajoutée, en plus d’un soutien pour augmenter nos exportations pour véritablement émerger en tant que plaque tournante, sont aussi importantes que la fabrication. Les politiques doivent également être à long terme et en constante évolution, en fonction des commentaires des parties prenantes », a déclaré Arun Kumar, ancien professeur de nanoélectronique à l’IIT-Delhi.