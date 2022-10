Talen Tate et le jeu au sol de DeKalb explosent en seconde période pour une victoire sur Waubonsie Valley – Shaw Local

DeKALB – Pour la deuxième fois en un mois, l’équipe de football DeKalb et Waubonsie Valley ont été enfermées dans un match serré à la mi-temps.

La dernière fois, la défense et les équipes spéciales des Barbs ont remporté une victoire lors de la semaine 6. Cette fois, les grosses courses du troisième quart de Jamari Brown, Talen Tate et Ethan McCarter ont donné un coussin à DeKalb lors d’une victoire 28-3 jeudi.

“L’esprit d’équipe est ce que nous avions dans notre cœur”, a déclaré Brown. « En première mi-temps, nous étions sans cœur. Nous devions nous concentrer. En deuxième mi-temps, nous nous sommes enfermés et nous l’avons fait.

Avec une avance de 7-3 à la mi-temps, les Barbs ont forcé un trois et retrait sur la première possession de la seconde mi-temps pour Waubonsie Valley (0-9, 0-6 DuPage Valley Conference). Deux jeux plus tard, Brown a interrompu une course de touché de 34 verges. Après un autre arrêt, les Barbs (6-3, 4-2) ont couru deux jeux, les deux par Tate – le poignard marquant une course de 56 verges pour une avance de 21-3.

Austin Martin a intercepté une passe de Luke Elsea, et lors du jeu suivant, McCarter l’a lancé à 15 mètres pour une avance de 28-3 et le contrôle du match.

Brown a déclaré que la première campagne de notation avait aidé à donner le ton pour la seconde mi-temps.

“Notre énergie était en baisse au début de la mi-temps”, a déclaré Brown. “Mais après la mi-temps, nous avions notre énergie et ce dynamisme nous a beaucoup aidés.”

L’entraîneur de DeKalb, Derek Schneeman, a déclaré qu’il y avait un tas de circonstances uniques autour du match qui ont rendu les choses mûres pour une déception pour les Barbs, du match se déroulant un jeudi à l’équipe qui a remporté une victoire 14-0 contre Neuqua Valley la semaine dernière.

“Nous avons manqué d’intensité en première mi-temps, et j’ai en quelque sorte vu cela venir parce qu’il y a beaucoup de facteurs bizarres en jeu, surtout jeudi soir”, a déclaré Schneeman. “Mais je suis fier de la façon dont nous sommes sortis en deuxième mi-temps et avons fait ce que nous devions faire pour remporter la victoire.”

Les Barbs avaient 171 verges d’attaque en seconde période, toutes au sol en seulement 12 jeux. Ils ont terminé avec 323 pour le match et ont maintenu les Warriors à 75 verges en seconde période, 40 sur une passe d’Elsea à Sean Bizon. Waubonsie Valley a terminé avec 173 verges au total dans le match, avec Elsea en lançant 115, dont 90 à Bizon sur quatre attrapés.

“Après l’an dernier, notre défensive s’est beaucoup améliorée”, a déclaré Brown. «Nous avons beaucoup de blanchissages cette année. C’est bien mieux. C’est très gratifiant de voir ça.

Tate a terminé avec 180 verges et un score en 14 courses, tandis que Brown a porté huit fois pour 60 verges et deux scores. DeKalb a pris le coup d’envoi d’ouverture et a lancé un entraînement de 6:07 qui a atteint la ligne des 8 verges des Warriors, mais Tate a tâtonné.

La défense est intervenue pour les Barbs lors du prochain entraînement, forçant non seulement un trois-and-out, mais soutenant les Warriors jusqu’à la ligne de 1 mètre après un sac de Daniel Roman-Johnson. McCarter a ramené le botté de dégagement au 15, et sur le premier jeu, Brown l’a lancé pour le score.

Les Warriors ont répondu avec un panier de 39 verges pour réduire le score à 7-3. DeKalb a pris le prochain trajet vers la vallée de Waubonsie 21, mais Adrien McVicar a renversé McCarter dans la zone des buts en quatrième et sixième.

Waubonsie Valley a suivi en descendant vers le DeKalb 20 avec un long trajet en soi, mais la passe d’Elsea était incomplète sur les quatrième et deuxième.

“Nous leur avons donné du fil à retordre en première mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de Waubonsie Valley, Tom Baumgartner. «Nous avons juste manqué d’essence là-bas en seconde période. Ils ont fait de beaux jeux et c’est tout.

Baumgartner a déclaré qu’il sentait que ses joueurs avaient joué dur tout le match, comme ils l’avaient fait toute l’année. Il a dit qu’il s’attend à ce que l’équipe commence à réfléchir à la façon de changer les choses pour la saison prochaine.

“0-9 n’est pas quelque chose dont nous serons jamais satisfaits”, a déclaré Baumgartner. «Nous devons examiner de très près la façon dont nous faisons les choses, nous assurer que tout est nettoyé. Les seniors ont tout donné. C’étaient de grands enfants. Pour nos juniors, nous devons nous assurer que nous ne laisserons pas cela se reproduire.

La saison se termine pour les Warriors, tandis que DeKalb découvrira son adversaire en séries samedi.