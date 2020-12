le Laguna beach la famille vient de s’agrandir un peu!

Ancienne star de télé-réalité MTV Talan Torriero et sa femme, Danielle Torriero, a accueilli une petite fille le mardi 1er décembre. Ils ont partagé la nouvelle sur leurs comptes Instagram respectifs, avec Talon sous-titrage une photo du nouveau-né, « Maman et bébé sont à la fois heureux et en bonne santé! @danielletorriero a fait un travail incroyable. »

Il a également célébré le fait qu’il est officiellement un « #girldad » grâce à sa fille Hudson Isabella Torriero.

Sa femme Raconté ses propres partisans qu’elle et Talan sont «déjà tellement amoureux» de leur petit.

Des messages de félicitations affluent de Talan Laguna beach co-stars, dont Lauren Conrad, Jason Wahler et Frankie Delgado. Lauren a simplement commenté, « Félicitations, » tandis que Jason a dit à son ami, « Ya mon pote !! Félicitations les gars !! »

Isabella rejoint son grand frère Bronson Leonardo Torriero, qui est venu au monde le 8 octobre 2017. Bronson était le cinquième Laguna beach bébé à naître cette année-là, avec Lauren, Jason, Whitney Port, Spencer Montag et Heidi Montag accueillant leurs premiers enfants des mois auparavant.