Takumi Minamino: Monaco confirme la signature de l’attaquant de Liverpool pour une valeur de 15,4 millions de livres sterling | Nouvelles du football

L’attaquant de Liverpool Takumi Minamino a finalisé son transfert de 15,4 millions de livres sterling à Monaco après avoir signé un contrat de quatre ans avec le club de Ligue 1.

L’international japonais coûtera à l’équipe française 12,9 millions de livres sterling avec 2,5 millions de livres supplémentaires supplémentaires.

Minamino a rejoint Liverpool pour un prix réduit de 7,25 millions de livres sterling en janvier 2020 après avoir joué contre eux pour Red Bull Salzburg en Ligue des champions, mais a toujours été un joueur marginal et n’a fait que cinq départs en 30 apparitions en Premier League.

Il était plutôt un spécialiste de la coupe, jouant un rôle clé dans les victoires de la Carabao et de la FA Cup la saison dernière, marquant sept buts en neuf matches.

“C’est une grande joie pour moi de rejoindre l’AS Monaco”, a déclaré le joueur à asmonaco.com. “Je suis heureux de faire partie du projet du club, qui vient de terminer sur le podium (troisième) deux fois de suite et qui est l’un des plus reconnus dans un championnat passionnant.

“J’ai hâte de découvrir mon nouvel environnement et de tout faire pour aider l’équipe.”

Minamino a signé du Red Bull Salzburg en 2020 et a joué 55 fois pour Liverpool, marquant 14 fois.

L’attaquant a passé la seconde moitié de la saison 2020/21 en prêt à Southampton, marquant deux fois en 10 matchs de Premier League, avant de retourner à Anfield l’été dernier.

Minamino a fini par participer à 22 matches dans toutes les compétitions pour aider le quadruple défi malheureux de Liverpool la saison dernière, marquant 10 fois – y compris des buts clés lors des triomphes du club en FA Cup et en League Cup.

Jurgen Klopp a déjà fait venir les attaquants Fabio Carvalho et Darwin Nunez – pour un record du club de 85 millions de livres sterling – cet été, Sadio Mane partant pour le Bayern Munich dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 35 millions de livres sterling.

Matchs à Liverpool: les Reds débutent à Fulham

Liverpool entame la campagne de Premier League 2022/23 avec un voyage à l’heure du déjeuner à Fulham, nouvellement promu, le samedi 6 août.

Ce sera la quatrième saison consécutive au cours de laquelle Liverpool entame une nouvelle campagne contre un nouveau venu en Premier League.

Mais après avoir ensuite affronté Crystal Palace, l’équipe de Jurgen Klopp affrontera Man Utd à Old Trafford le 20 août.

Septembre comprendra des voyages à l’extérieur à Everton et à Chelsea en septembre et Liverpool devra également faire face à des affrontements consécutifs contre Arsenal et les champions de Man City les 8 et 15 octobre respectivement.

Le dernier match de Liverpool avant l’arrêt temporaire de la saison pour la Coupe du monde d’hiver sera contre Southampton à Anfield le 12 novembre avant de reprendre l’action à Aston Villa le lendemain de Noël.

Les Reds accueillent ensuite leurs rivaux United le 4 mars, avant des affrontements délicats lors de week-ends consécutifs à City (1er avril) et contre Arsenal à Anfield (8 avril), avant de terminer la saison à Southampton.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en déplacement cet été avant la fermeture du mercato à 23h le 1er septembre ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs sur les transferts dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sky Sports’ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.