Ta’Kiya Young : Ce que nous savons d’une femme enceinte de l’Ohio tuée par balle par la police

Ta’Kiya Young, une future assistante sociale et une femme noire enceinte de 21 ans, a été tuée par la police de l’Ohio devant une épicerie Kroger dans le canton de Blendon, dans l’Ohio, le 24 août. Le meurtre de Young a une fois de plus mis en lumière l’omniprésence de la violence policière. et les disparités raciales quant aux personnes qui font du tort aux forces de l’ordre, ravivant les questions sur la nécessité d’une plus grande responsabilité.

La famille de Young a déclaré que les actions du policier constituaient un « acte criminel », tandis que le service de police du canton de Blendon a décrit les deux policiers comme des victimes d’agression, mettant le tireur en congé administratif et gardant le deuxième policier dans son personnel. Les images des caméras corporelles publiées par la police la semaine dernière n’ont fait que susciter davantage d’appels à l’arrestation de l’officier qui a tiré avec l’arme et des manifestations locales dans la banlieue de Columbus. Le Bureau des enquêtes criminelles de l’Ohio mène une enquête indépendante sur l’incident, a indiqué la police.

La mort de Young, ainsi que d’autres récents affrontements mortels avec les forces de l’ordre, ont renouvelé l’attention nationale sur les meurtres commis par la police et sur les tirs disproportionnés des forces de l’ordre contre les Noirs américains. Mapping Police Violence, un groupe qui collecte des données sur les fusillades de la police, a découvert que même si les Noirs américains représentent environ 13 % de la population, ils représentent au moins 20 % des personnes tuées par les forces de l’ordre jusqu’à présent en 2023.

Auparavant, les violences policières et les préjugés au sein des forces de l’ordre ont fait l’objet d’un examen plus approfondi à la suite des manifestations Black Lives Matter lancées à la suite du meurtre de George Floyd en 2020.

Malgré les appels à une réforme – et quelques tentatives de réforme –, le nombre d’homicides policiers est resté élevé, 2022 devenant l’année la plus meurtrière depuis au moins une décennie, selon une analyse Mapping Police Violence. Cette année a été légèrement moins violente que la précédente, mais la police a tout de même tué plus de 726 personnes, soit un taux de près de trois personnes par jour.

Ce que nous savons de la fusillade de Young

Vendredi dernier, la police a publié des images de la caméra corporelle de la fusillade de Young.

Dans la vidéo, on peut voir deux policiers s’approcher de la voiture de Young après avoir reçu des informations faisant état d’un vol à l’étalage à l’épicerie Kroger. Un policier la confronte devant la fenêtre du côté conducteur et un autre s’adresse à elle depuis le capot de la voiture. L’agent à la fenêtre dit que Young est accusé de vol, une affirmation qu’elle nie.

Tous deux disent alors à plusieurs reprises « Sortez de la voiture », celui qui se trouve sur le capot de la voiture criant « Sortez de cette putain de voiture » ​​et pointant son arme vers elle. À ce stade, Young commence à se diriger lentement vers l’officier au capot et il tire directement à travers son pare-brise. La voiture continue de rouler mais ne semble pas se diriger dans une direction claire, finissant par entrer en collision avec le côté d’un bâtiment voisin.

La police brise ensuite la vitre latérale de la voiture de Young et il semble qu’elle soit tombée sur le côté. Après la fusillade, Young a été transporté à l’hôpital. Ni elle ni sa fille à naître n’ont survécu.

La famille de Young a demandé « une inculpation rapide » du policier impliqué dans la fusillade, qualifiant les actions de la police d’« abus flagrant de pouvoir et d’autorité ». L’avocat de la famille de Young, Sean Walton, a déclaré que le policier « aurait clairement pu s’écarter du chemin de ce véhicule lent, mais a plutôt choisi de tirer sur Ta’Kiya directement dans sa poitrine et de la tuer ».

La police du canton de Blendon, quant à elle, a déclaré que les policiers avaient été victimes d’agression puisque Young avait conduit sa voiture dans la direction de l’un et s’était éloignée alors que le bras de l’autre policier était dans la vitre du côté conducteur. Les conclusions de l’enquête du Bureau of Criminal Investigation de l’Ohio détermineront en fin de compte si le procureur du comté décide de porter plainte.

La famille de Young l’a décrite, mère de deux enfants, comme une personne enthousiasmée par le prochain chapitre de sa vie, qui cherchait à obtenir un nouveau logement public pour ses enfants et son bébé à naître. Sa grand-mère, Nadine Young, a également déclaré à l’Associated Press qu’elle était une « jeune femme fougueuse et aimant s’amuser » et qu’elle était toujours aux prises avec le récent décès de sa mère.

La violence policière est un problème omniprésent

La fréquence des violences policières est restée élevée ces dernières années.

Selon le suivi des fusillades mortelles par la police du Washington Post, le nombre de ces meurtres a augmenté ces dernières années. En 2020, il y a eu 1 019 fusillades policières mortelles. En 2021, il y a eu 1 048 fusillades policières mortelles. En 2022, il y a eu 1 096 fusillades policières mortelles. Pour l’instant, 2023 semble s’annoncer comme une année légèrement moins meurtrière. Alors qu’à ce stade de l’année 2022, il y a eu près de 700 fusillades mortelles, il y a eu jusqu’à présent 647 fusillades mortelles par la police.

En raison de données policières incomplètes, la race de toutes les victimes policières n’est pas connue. Mais d’après les données disponibles, il est clair que la police continue également de tirer et de recourir à la force contre les Noirs à des taux disproportionnés. Les données du Post montrent que les Noirs sont environ deux fois plus susceptibles que les Blancs d’être victimes d’une fusillade mortelle de la police, tandis que Mapping Police Violence, qui suit les meurtres policiers par tous les moyens, a révélé que les Noirs ont près de trois fois plus de risques d’être tués. Une partie de cette disparité vient du fait que les Noirs sont plus susceptibles d’être profilés par la police. Par exemple, les Noirs américains ont 20 % plus de chances d’être arrêtés lors d’un contrôle routier que les Blancs.

Il existe un certain nombre de facteurs à l’origine de la violence policière et des disparités raciales, notamment un racisme systémique profondément enraciné qui remonte à la façon dont les « patrouilles d’esclaves » étaient utilisées pour surveiller les esclaves qui tentaient de fuir le Sud. De plus, en raison d’une protection connue sous le nom d’« immunité qualifiée », la police fait face à une responsabilité juridique limitée pour ses actes, à moins qu’une victime ne puisse prouver qu’il existe un précédent clair pour la tenir responsable. Cela signifie que les policiers sont rarement inculpés à la suite de meurtres et que les récentes manifestations en faveur des droits civiques ont apporté un changement culturel limité au sein des services de police.