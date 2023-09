Takeshi’s Castle revient avec un redémarrage indien sur OTT avec la voix de Bhuvan Bam ; les fans disent que « personne ne peut remplacer Jaaved Jaffrey »

Un redémarrage indien de Takeshi’s Castle sera bientôt diffusé sur Prime Video avec Bhuvan Bam remplaçant Jaaved Jaffrey en tant que narrateur.

Jeudi, Prime Video a annoncé le redémarrage indien du jeu télévisé culte Takeshi’s Castle, initialement diffusé au Japon dans les années 80, 90 et 2000. L’original était devenu très populaire dans le monde entier, y compris en Inde, où la narration de Jaaved Jaffrey l’a rendu très apprécié. Le redémarrage indien remplace Jaffrey par le comédien et YouTuber Bhuvan Bam, ce sur quoi les fans sont divisés.

Dans un communiqué de presse, la plateforme OTT a déclaré que le redémarrage « recapturerait l’essence de la série originale », dans laquelle plus de 100 participants formant « l’armée attaquante tenteront de prendre d’assaut le château impénétrable, combattant les gardes, les diables et la mousse géante ». champignons en cours de route.





L’annonce contenait une photo de Bhuvan Bam exprimant ses paroles pour le spectacle dans un studio. Commentant son implication dans la série emblématique, Bhuvan Bam a déclaré : « Depuis que la version originale de Takeshi’s Castle est passée à la télévision, je suis un fervent fan du concept, de l’exécution et de l’hilarité du jeu télévisé. C’est très nostalgique pour moi d’avoir grandi en voyant la série et maintenant de l’exprimer, c’est véritablement un moment de boucle bouclée. Je pense qu’il n’y a personne dans ma génération qui n’a pas aimé et apprécié cette comédie folle. Faire partie de cet incroyable jeu télévisé est un privilège et un honneur. En tant qu’artiste, mes téléspectateurs ont toujours apprécié les personnages uniques mais attachants que j’ai incarnés, et je suis heureux d’apporter un peu de ma créativité en tant que « Titu Mama ». J’espère que la jeune génération aimera cette série autant que nous.

Cependant, les fans n’étaient pas vraiment ravis du changement de voix de la série. L’un d’entre eux a commenté sur Instagram : « Je joue avec les sentiments des gens ici ! Javed Jaffrey était nécessaire. Un autre a écrit : « No Man ! Le commentaire de Javed Jaffery est émouvant et irremplaçable. De nombreux commentaires disaient simplement : « Personne ne peut remplacer le seigneur Javed Jaffrey. »

L’original Takeshi’s Castle, une émission japonaise, diffusée à partir de 1986. Une version abrégée de l’émission, avec une narration en hindi de Jaffrey, a commencé à être diffusée sur Pogo à partir de 2005. Une deuxième saison avec divers comédiens Raju Srivastav, Sunil Pal, Navin Prabhakar et Ahsaan Qureshi. le remplacement de Jaffrey a été tenté en 2019 mais n’a pas eu autant de succès. Pour l’instant, Prime Video n’a pas annoncé de date de sortie pour la nouvelle version.