Take-Two Interactive, Lyft, TripAdvisor et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Take-Two Interactif (TTWO) – Take-Two a chuté de 17,4% en pré-commercialisation après que l’éditeur de jeux vidéo a réduit ses perspectives de réservations pour l’année. Take-Two a été impacté par la baisse des ventes de mobiles et de jeux, bien que le PDG Strauss Zelnick ait déclaré que la situation devrait s’améliorer dans les trois à six prochains mois.

Lyft (LYFT) – Lyft a chuté de 17,3 % en action avant la commercialisation après que son dernier rapport trimestriel a montré un ralentissement de la croissance des revenus et des niveaux d’achalandage qui restent inférieurs aux niveaux d’avant la pandémie. Le service de covoiturage a cependant annoncé des bénéfices meilleurs que prévu pour son dernier trimestre.

TripAdvisor (TRIP) – Les actions de TripAdvisor ont chuté de 20,8% dans les échanges avant commercialisation après que les bénéfices trimestriels de l’opérateur de site Web de voyage soient inférieurs aux prévisions de Wall Street. TripAdvisor a déclaré que les fluctuations monétaires avaient un impact négatif significatif sur les revenus et que la demande de voyages restait forte.

Moteurs Lordstown (RIDE) – Les actions de Lordstown ont augmenté de 14,6% dans le pré-marché suite à l’annonce que le fabricant sous contrat Foxconn investira jusqu’à 170 millions de dollars dans le constructeur de véhicules électriques et deviendra son principal actionnaire.

Du Pont (DD) – DuPont a rebondi de 3,7 % dans le pré-marché après que le fabricant de matériaux industriels ait dépassé les estimations de haut et de bas pour le troisième trimestre. Les bons résultats de DuPont sont intervenus malgré la hausse des coûts des matières premières et de l’énergie.

Coté (COTY) – La société de cosmétiques a annoncé des bénéfices correspondant aux estimations de Wall Street, avec des revenus légèrement supérieurs aux prévisions des analystes. La demande pour les produits de Coty s’est maintenue malgré des prix plus élevés, bien qu’elle ait été touchée par un dollar américain plus fort. Coty a rebondi de 3,2% dans les échanges avant commercialisation.

Planète Fitness (PLNT) – L’action de l’opérateur du centre de fitness a bondi de 7,1% en pré-commercialisation après que ses revenus et bénéfices trimestriels aient dépassé les estimations de Wall Street et qu’il ait relevé ses prévisions pour l’année entière. Ses membres ont atteint des niveaux record au cours du trimestre, les membres visitant plus fréquemment.

Perrigo (PRGO) – Le fabricant de médicaments et de produits de santé en vente libre n’a pas réussi à atteindre les résultats supérieurs et inférieurs pour son dernier trimestre, et il a également abaissé ses prévisions pour l’année entière. Les pénuries de main-d’œuvre et un dollar américain plus fort ont été parmi les facteurs qui ont pesé sur les résultats de Perrigo. Son action a glissé de 3,2 % dans les échanges avant commercialisation.

Qiagen (QGEN) – Qiagen a gagné 3,4 % dans les échanges avant commercialisation après que la société de biotechnologie a relevé ses perspectives pour l’année entière, soulignant la solidité particulière de son portefeuille de produits non Covid.

Medtronic (MDT) – Medtronic a chuté de 5,5 % dans l’action de précommercialisation à la suite de la publication des résultats d’une étude impliquant un appareil destiné à l’hypertension difficile à traiter. L’appareil a réduit la pression artérielle chez les patients, mais seulement un peu plus que les médicaments pour traiter la maladie.