Take-Two Interactive et Remedy Entertainment sont en conflit sur la lettre R

D’accord, d’accord, ils sont perplexes à propos de la lettre R utilisée pour le logo d’une société de jeux vidéo. Comme repéré par Réapparaître en premier, Remedy (ceux d’Alan Wake) ont dévoilé l’année dernière leur nouveau logo, une grande lettre R, et Take-Two (ceux du propriétaire de Rockstar Games) le contestent. Le logo de Rockstar est également une grande lettre R, même si je pense qu’il s’agit de R assez différents.

Il s’agit, il convient de le noter, d’une vieille nouvelle. Remède a dévoilé son logo en avril de l’année dernière et semblent avoir déposé la demande de marque en mai. Toute personne s’opposant à votre marque a trois mois pour le faire, et il semble que Take-Two ait prolongé cette fenêtre à plusieurs reprises en notifiant son intention de déposer une opposition, avant de rejeter officiellement l’opposition en septembre (selon le site public). Office britannique de la propriété intellectuelle).

À l’heure actuelle, le différend est dans la « période de réflexion », c’est-à-dire pendant laquelle l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle demandez aux parties d’essayer simplement de comprendre, d’accord ?? Mais le fait est que même s’il s’agit d’un petit grief vieux de plusieurs mois, quelqu’un l’a repéré maintenant, alors je peux en quelque sorte en rire.

Je comprends qu’il y a des raisons importantes pour lesquelles les entreprises protègent leurs marques, bien sûr, et je ne comprends pas vraiment les limites juridiques de la similitude des choses, mais quand il s’agit de chicaner sur la lettre R, cela me pousse à penser ” À qui appartiennent les lettres ? Dieu propres lettres ??” et des choses comme ça. Surtout parce que, en plus d’être des lettres R majuscules, ce sont une police différente, et Rockstar a une petite étoile dessus et celui de Remedy est tout, vous savez, foiré et fracturé. Il n’y a pas beaucoup de choses que vous pouvez faire avec une lettre R (ce qui, je suppose, est le point de vue de Take-Two, mais il leur a fallu cinq mois pour l’écrire, donc on pourrait espérer qu’il y ait plus). Peut-être que je suis partial parce que Take-Two a l’habitude d’être peut-être un peu agressif avec ce genre de choses.

C’est le genre de litige que j’ai tendance à voir d’un mauvais oeil, si je suis honnête, car il existe des exemples simples qui donnent moins l’impression qu’ils pourraient être un point légitime de confusion pour les consommateurs, mais plutôt une grande entreprise qui pèse de tout son poids. un peu. Est-il vraiment vrai que quiconque achète Control 2 verra le nouveau logo Remedy et pensera qu’il a été créé par Rockstar, ou obtiendra GTA 6 et pensera que c’était Remedy, et sera vraiment confus ? Je dis : non, probablement pas. Là encore, Remedy travaille avec Rockstar là-dessus Remake de Max Payne 1 et 2alors peut-être que Take-Two ne fait pas confiance à notre capacité à reconnaître deux R d’affilée comme n’étant pas le même R. Au moins, Remedy est sur des règles du jeu plus équitables pour défendre son camp qu’une petite société indépendante, que son activité soit ou non. le coin est le bon.

Mais il est intéressant de réfléchir à où commence ou finit la propriété de certains mots, lettres ou idées. Il y a eu un livre dramatique sur Twitter l’année dernière dans lequel un écrivain accusait l’autre de plagiat. plus, euh, le soleil.