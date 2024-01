Take-Two et Remedy de Rockstar Games dans un litige concernant la marque « R »

Take-Two Interactive, qui possède Grand Vol Auto 6 le développeur Rockstar Games et Remedy Entertainment font plus ensemble que simplement créer Max Payne et Max Payne 2 : La chute de Max Payne des remakes. Les deux sociétés sont également engagées dans un litige en matière de marque, au Royaume-Uni, concernant l’utilisation de la lettre « R », comme l’a rapporté pour la première fois le site de jeux. Réapparaître d’abord.







Rockstar Games s’oppose au nouveau logo de Remedy Entertainment, qui a été déposé auprès du Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni et Union européenne l’année dernière. Remedy Entertainment a dévoilé le nouveau logo en avril (avant de déposer les demandes de marque dans l’UE, au Royaume-Uni et États-Unis), en le changeant d’un « R » avec un compteur en forme de balle dans un ovale à un « R » plus simple composé de plusieurs morceaux de la lettre. « La balle dans la lettre R dans l’ancien logo représentait l’époque de Max Payne, mais le Remedy d’aujourd’hui est bien plus grand qu’un simple jeu ; nous avons tout un portefeuille de jeux, nouveaux et anciens », directeur de la communication de Remedy Entertainment Thomas Puha écrivait à l’époque.

Mais Take-Two Interactive fait valoir que le nouveau logo pourrait provoquer «confusion du public“, selon les documents déposés, car il est trop proche du logo de Rockstar Games – un “R” avec une petite étoile attachée à la jambe de la lettre – qui a été soumis comme preuve. Take-Two Interactive a officiellement déposé une opposition dans l’UE et au Royaume-Uni, tandis que la demande américaine est toujours en attente d’examen.

Les débats européens ne devraient pas avoir lieu avant septembre 2025 au moins, selon The Verge, mais il semble probable que les deux sociétés régleront ce problème avant cette date, étant donné leurs relations sur les jeux Max Payne. C’est un peu gênant de sortir Max Payne et Max Payne 2 refait ensemble tout en discutant de la lettre « R ».

Un porte-parole de Remedy Entertainment a refusé de commenter le litige concernant la marque.

Take-Two interactif fait avoir de l’expérience en matière de litiges en matière de marques ; Take-Two a déposé une plainte contre Hazelight Studios et Electronic Arts Il faut être deux en 2021, ce qui a finalement conduit à Hazelight et EA abandon de la marque. Comme dans le Il faut être deux Dans ce cas, Take-Two Interactive ne demande pas nécessairement à Remedy Entertainment de changer son logo – mais il ne veut pas que l’entreprise puisse le protéger.

L’entreprise est assez agressive dans la protection de ses mots et logos de marque ; c’est aussi diffusé sur la BBC et la société de sécurité Pinkertonparmi tant d’autres.

