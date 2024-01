Take-Two dépose un litige concernant une marque déposée avec Remedy Entertainment concernant le logo

Points forts Take-Two Interactive a intenté une action en justice contre Remedy Entertainment pour violation du droit d’auteur sur leurs logos similaires.

Remedy Entertainment a repensé son logo après 20 ans pour mieux représenter sa nouvelle orientation et ses nouvelles offres de jeux.

Take-Two a l’habitude de déposer des réclamations pour droits d’auteur, mais c’est inhabituel compte tenu de sa relation de travail actuelle avec Remedy pour les remakes de Max Payne.





Créateur de jeux Take-Two interactif a intenté une action en justice contre Max Payne fabricant Remedy Entertainment, invoquant une violation du droit d’auteur. Take-Two affirme que le logo « R » de Remedy Entertainment est trop similaire au logo « R » de Rockstar.

Remedy Entertainment a annoncé deux nouveaux logos au public en avril 2023. L’un était un logo R stylisé tandis que l’autre comportait le mot Remedy en dessous et les deux logos avaient une lettre R blanche dans une boîte noire avec différentes variations de couleurs également disposées. Lors du lancement de la refonte, Thomas Puha, directeur des communications de Remedy Entertainment, a déclaré que la société redessinait le logo après 20 ans, car l’ancien design comportait une balle qui représentait le logo. Max Payne ère. Depuis, le développeur a lancé d’autres jeux à succès, notamment Alan Wake, Rupture quantiqueet Contrôle. Pula a déclaré que le nouveau logo représente mieux la nouvelle orientation de l’entreprise.

Mais, tel que rapporté par Respawn First, le logo redessiné a conduit Take-Two Interactive à déposer un litige en matière de marque, affirmant que le logo, qui a été soumis aux offices de propriété intellectuelle du Royaume-Uni et de l’UE en 2023, est trop similaire au logo Rockstar et que les similitudes créeraient une confusion avec les joueurs. Les litiges ont été déposés au Royaume-Uni en mai 2023, un mois après le dévoilement au public du logo repensé de Remedy Entertainment. Pour l’instant, le différend n’a pas été résolu.

Ce n’est pas la première fois que Take-Two s’offusque d’une éventuelle violation du droit d’auteur. Il a déposé une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur afin d’empêcher Hazelight Studios d’enregistrer une marque pour Il faut être deux, affirmant que le nom du jeu était trop proche du nom de marque Take Two et serait source de confusion. En conséquence, Hazelight a renoncé à essayer d’enregistrer le titre en tant que marque.

Il existe une certaine similitude entre les deux logos, car tous deux comportent la lettre R comme atout principal. Mais Remedy Entertainment affirme que le style du R est conforme à des jeux comme Contrôle et des allusions aux mécanismes de décalage et de modification du temps utilisés dans les jeux de Remedy.

Pourquoi les réclamations de Take-Two Interactive contre le Max Payne Le plus inhabituel est que Take-Two et Remedy travaillent actuellement ensemble pour lancer des remakes des deux premiers. Max Payne titres. Les remakes devraient être lancés sur les consoles de nouvelle génération, mais il n’y a pas encore de confirmation des dates de sortie. Il est peu probable que cette relation de travail et l’histoire de collaboration du couple aient une quelconque incidence sur la violation du droit d’auteur.