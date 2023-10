Taka Minowa fait ses débuts, Nxled avance étape par étape

MANILLE, Philippines — Taka Minowa reste patient avec les progrès des Nxled Chameleons puisque l’entraîneur japonais est arrivé deux semaines avant l’ouverture de la Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference dimanche.

Enseignant aux Philippines – le pays d’origine de son épouse et star du volley-ball Jaja Santiago – pour la première fois, Minowa a admis qu’il faisait face à un défi de taille lorsque Nxled lance sa première campagne PVL contre Gerflor au Good Araneta Coliseum.

« En réalité, nous n’avions que peu de temps pour nous organiser. Cependant, j’essaie de partager mes informations et mon expertise. Prendre une étape à la fois. Nous nous concentrons sur l’amélioration car nous sommes une toute nouvelle équipe et nous n’avons qu’une semaine avec mon programme », a déclaré le nouvel entraîneur du PVL. « C’est assez difficile de se concentrer sur le succès. Les joueurs essaient toujours de s’adapter à mon système.

Cibles réalistes

Avec une préparation limitée, Minowa se concentre sur l’implantation de son système dans Nxled, composé en grande partie des anciens joueurs d’Akari Chiara Permentilla, Lycha Ebon, Jho Maraguinot, Krich Macaslang, Camille Victoria, Dani Ravena et Rachel Jorvina.

« Peut-être que dans cette compétition, nous nous concentrons sur la tentative d’améliorer un point, un set à la fois, plus que le but de gagner », a déclaré l’entraîneur japonais, qui a été assistant pour le volleyball féminin de son pays. équipage depuis l’année dernière.

Minowa a insisté sur le fait qu’il devrait également s’adapter au volleyball philippin car il enseignerait dans le pays pour la première fois.

« J’ai l’expérience de travailler avec un entraîneur brésilien, un entraîneur-chef américain. C’est moi qui m’adapte aux joueurs philippins. Pousser (mon type japonais) d’enseignement n’est tout simplement pas bon. Je veux m’adapter aux Philippins, en particulier aux joueurs Nxled », a déclaré l’entraîneur des Chameleons, qui affrontera également les nouveaux arrivants Kamille Cal, Jannine Navarro, Could Luna, Maji Mangulabnan, Judith Abil et Lia Pelaga.

Type d’autodiscipline au Japon

Ravena, la libéro de Nxled, a déclaré que son équipe adoptait les leçons de Minowa, dans l’espoir d’adapter l’autodiscipline inculquée par l’entraîneur japonais.

« Je pense que c’est très naturel pour un tout nouvel équipage d’avoir des difficultés à s’adapter, surtout à partir de Taka. Comme il nous le dit toujours, c’est une question de développement et non de perfection. Et c’est quelque chose que nous essayons vraiment d’assimiler chaque jour et à chaque entraînement », a déclaré Ravena aux journalistes. « Nous avons tout simplement la chance de l’avoir comme entraîneur et de posséder cette expertise mondiale et de la transmettre au PVL. Nous le prenons au jour le jour.

« Sans aucun doute, l’un des plus grands apprentissages est l’autodiscipline. L’autodiscipline d’un entraîneur japonais est complètement différente. Nous savons que nous sommes une jeune équipe et c’est quelque chose qui peut nous aider à grandir non seulement dans Nxled, mais aussi dans notre croissance en tant que joueurs individuels au-delà du volleyball. Ce n’est pas seulement une question de sport, en fin de compte, votre personnalité et votre point de vue en tant que joueur comptent vraiment, car c’est aussi ce que vous apportez en dehors du terrain de volley-ball », a-t-elle ajouté.

Alors que Nxled fait ses débuts contre le nouveau look Gerflor dimanche, Minowa se concentre sur l’amélioration de son équipe, qu’il souhaite examiner à chaque match.

