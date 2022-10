Tajinderpal Singh Toor remporte le titre de lancer du poids ; VK Elakkiyadasan et Srabani Nanda remportent les couronnes du 100 m

Le détenteur du record d’Asie Tajinderpal Singh Toor a accaparé la vedette en remportant le titre du lancer du poids avec un effort impressionnant tandis que VK Elakkiyadasan (Chemins de fer) et Srabani Nanda d’Odisha ont respectivement émergé l’homme et la femme les plus rapides aux Championnats nationaux ouverts d’athlétisme dimanche.

Avec un effort d’ouverture de 20,68 m, Toor, représentant des Services, a non seulement rendu la tâche difficile à ses rivaux lors d’une soirée pluvieuse, mais a également volé la vedette aux vainqueurs des épreuves de 100 m, 400 m et 1500 m dans les sections masculines et féminines.

Il a réussi deux autres lancers de plus de 20 m un jour où Karanveer Singh était le seul autre athlète à lancer la boule de fer au-delà de cette ligne.

Elakkiyadasan, 27 ans, des chemins de fer, a mené le 100 m masculin du début à la fin, gagnant en 10,37 secondes pour battre Harjit Singh des Services à une seconde loin.

Le jeune de 18 ans Shivam Vashnav (Delhi) qui avait fait le buzz avec un bon parcours en demi-finale, n’a pas trouvé son rythme après avoir été lent au départ et a terminé huitième.

Srabani Nanda, 31 ans, d’Odisha, a traîné à la barre des 50 m mais a maintenu son rythme assez longtemps pour remporter le sprint féminin par un centième de seconde sur Himashree Roy (Chemins de fer). Nanda a réussi un temps de 11,55 secondes contre 11,56 pour Roy.

Archana Suseendran (Tamil Nadu) a pris le bronze en 11.58.

Diandra Dudely Valladares (Maharashtra) a perdu la cinquième place, incapable de capitaliser sur un départ fulgurant. Hima Das (Assam) était dans le cadre jusqu’à 80m mais a ralenti plus tard pour terminer dernière dans le peloton de huit femmes.

Subha Venkatesan, 23 ans, du Tamil Nadu, a brûlé la piste en remportant le 400 m féminin avec un record personnel de 52,57 secondes. Soniya Baishya (Chemins de fer) a également produit un record personnel lors de son premier effort en moins de 54 secondes depuis 2019 pour prendre la deuxième place. Sa coéquipière R Vithya Ramraj, qui avait dominé la qualification, est arrivée cinquième en 53,88 secondes.

Le podium masculin du quart de mile a été dépourvu de sprinteurs des services alors que les chemins de fer ont remporté un doublé grâce à Rajesh Ramesh, 23 ans, (46,63 secondes) et Ayush Dabas (46,86). Nihal Joel du Karnataka a laissé dans son sillage les trois coureurs des Services, Mijo Chacko Kurian, Angrej Singh et Rahul Baby, pour remporter la médaille de bronze.

Parvej Khan, âgé de 17 ans (3:46.41), a ravi les Services avec une victoire bien méritée au 1500m masculin. Arrivé cinquième à 100 m de l’arrivée, il a lancé de l’extérieur pour s’imposer par deux centièmes de seconde sur une paire de coureurs du Madhya Pradesh, Abhiskeh Singh Thakur et Ritesh Ohre alors même que Satya Dev (Haryana) s’étalait sur la piste à à peine 5 m de la fin.

Dans le mile métrique féminin, Le KM Deeksha du Madhya Pradesh a sprinté devant Ankita Dhyani (Chemins de fer) pour une première victoire mémorable cette saison avec un temps de 4:23.03.

Le trio des Chemins de fer composé de Swapna Barman, Sowmiya Murugan et Sonu Kumari est monté sur le podium à la fin de la compétition d’heptathlon de deux jours. Swapna Barman (5 798 points) a remporté cinq des sept épreuves pour devancer un vainqueur confortable de plus de 400 points.

