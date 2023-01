Taj Mahal : comment un mausolée en Inde est devenu l’un des monuments les plus célèbres au monde

Le Taj Mahal, situé à Agra, en Inde, est l’un des bâtiments les plus renommés au monde. Construit en 1648, le palais massif est facilement devenu l’une des plus grandes réalisations architecturales de l’humanité. Cependant, le monument n’a pas été admiré uniquement pour sa conception. Le Taj Mahal a été principalement construit pour servir de magnifique tombeau dans le cadre d’une histoire d’amour impliquant un couple royal.

Le palais à couper le souffle a été construit par l’empereur moghol Shah Jahan pour immortaliser sa femme préférée, Mumtaz Mahal, une praticienne politique accomplie, décédée pendant l’accouchement. Après sa mort, l’empereur a construit le magnifique mausolée pour enterrer sa défunte épouse.

Le mausolée est également reconnu comme l’une des plus grandes réalisations mondiales de l’architecture indo-islamique. Le Taj Mahal est fait de marbre blanc ivoire et a été construit avec une symétrie parfaite des quatre côtés du bâtiment. Ses murs présentent également de la calligraphie islamique et des sculptures botaniques complexes incrustées de pierres précieuses provenant de différentes parties du monde.

Le reste du complexe du Taj Mahal comprend trois grands bâtiments d’entrée en grès rouge, de vastes jardins avec des fontaines et même une mosquée. Le Taj Mahal se trouve également à côté de la rivière Yamuna et fait face à un autre vaste jardin sur l’autre rive. Le mythe suggère que le jardin était censé être le site d’un Taj Mahal noir identique au mausolée blanc d’origine et agirait comme une tombe pour l’empereur lui-même. Cependant, Jahan est mort avant d’avoir pu le terminer.

Près de quatre siècles après la construction du Taj Mahal, le mausolée est toujours très vénéré comme l’un des plus beaux bâtiments jamais créés. Le Taj Mahal attire plus de sept millions de visiteurs par an, dont près d’un million d’étrangers.