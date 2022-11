Taïwan vote sur l’abaissement de l’âge de vote, des maires et des conseils municipaux

TAIPEI, Taïwan (AP) – Les inquiétudes persistantes concernant la menace posée par son voisin géant, la Chine, ont été reléguées au second plan lors des élections locales étroitement surveillées à Taïwan samedi, alors que les électeurs se concentraient sur d’autres problèmes urgents plus proches de chez eux, tels que la pollution de l’air et la mauvaise circulation.

Les Taïwanais choisissaient leurs maires, membres du conseil municipal et autres dirigeants locaux dans les 13 comtés et dans neuf villes. Il y a aussi un référendum pour abaisser l’âge de vote de 20 à 18 ans.

Alors que les observateurs internationaux et le parti au pouvoir ont tenté de lier les élections à la menace existentielle à long terme que constitue le voisin de Taïwan, de nombreux experts locaux ne pensent pas que la Chine ait un grand rôle à jouer cette fois-ci.

« La communauté internationale a fait trop monter les enchères. Ils ont élevé une élection locale à ce niveau international et la survie de Taiwan », a déclaré Yeh-lih Wang, professeur de sciences politiques à l’Université nationale de Taiwan.

Pendant la campagne, il y a eu peu de mentions des exercices militaires à grande échelle visant Taiwan que la Chine a organisés en août en réaction à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

“Donc je pense que si vous ne pouvez même pas soulever cette question à Taipei”, a déclaré Wang. “Vous n’avez même pas besoin d’y penser dans les villes du sud.”

Au lieu de cela, les campagnes se sont résolument concentrées sur le local : la pollution de l’air dans la ville centrale de Taichung, les bouchons de circulation dans le centre technologique de Taipei Nangang et les stratégies d’achat de vaccins COVID-19 de l’île, qui avaient laissé l’île en pénurie lors d’une épidémie l’année dernière.

Dans une école primaire de la ville de New Taipei, la ville qui entoure la capitale Taipei, les électeurs, jeunes et vieux, sont venus tôt malgré la pluie pour voter.

Yu Mei-zhu, 60 ans, a déclaré qu’elle était venue voter pour le maire sortant Hou You-yi, candidat à sa réélection. “Je pense qu’il a bien fait, donc je veux continuer à le soutenir. Je crois en lui et qu’il peut améliorer notre environnement dans la ville de New Taipei et nos infrastructures de transport.

La présidente Tsai Ing-wen est également sortie tôt samedi matin pour voter, prenant de nombreux électeurs par surprise alors que sa sécurité et son entourage balayaient l’école. Elle a ensuite exhorté les habitants de Taiwan à voter.

Tsai, qui préside également le Parti démocrate progressiste au pouvoir, a parlé à plusieurs reprises de « s’opposer à la Chine et de défendre Taiwan » au cours de sa campagne. Mais le candidat du PDP Chen Shih-chung, qui était candidat à la mairie de Taipei, n’a soulevé la question de la menace du Parti communiste qu’à quelques reprises avant de revenir rapidement aux problèmes locaux car il y avait peu d’intérêt, ont déclaré des experts.

Les candidats ont passé la dernière semaine avant les élections dans un programme public chargé. Dimanche, Chen du DPP a défilé à Taipei avec un grand défilé rempli de danseurs en costume de dinosaure et d’artistes de différents pays. Chiang Wan-an, le candidat à la mairie du parti nationaliste, a fait du démarchage sur un marché de quincaillerie, tandis que Vivian Huang, une candidate indépendante, a visité des stands de déjeuner sur un marché. Tous trois ont fait escale dans les célèbres marchés nocturnes de Taipei.

La question est de savoir comment les deux principaux partis politiques de l’île – le nationaliste et le DPP sortant – s’en sortiront. Parce que Tsai et le président du nationaliste Eric Chu ont trié sur le volet des candidats, la performance aura un impact sur leur propre classement au sein de leur parti, ainsi que sur la force du parti dans les deux prochaines années.

“Si le DPP perd de nombreux sièges de comté, sa capacité à gouverner sera confrontée à un très grand défi”, a déclaré You Ying-lung, président de la Fondation taïwanaise d’opinion publique qui mène régulièrement des enquêtes publiques sur des questions politiques.

Les résultats des élections refléteront également à certains égards l’attitude du public envers la performance du parti au pouvoir au cours des deux dernières années, a déclaré You.

Les observateurs regardent également si les candidats du Parti populaire de Taiwan du maire sortant de Taipei, Ko Wen-je, obtiendront un siège à la mairie. Une candidature à la présidentielle de 2024 pour Ko sera affectée par les performances politiques de son parti samedi, selon les analystes. Ko fait campagne avec son adjoint, le candidat indépendant à la mairie Huang, depuis plusieurs semaines.

Le propriétaire d’un stand de restauration, Hsian Fuh Mei, a déclaré qu’il soutenait Huang.

“Nous voulons voir quelqu’un d’international”, a-t-il déclaré. « Si vous regardez Singapour, avant nous étions meilleurs que Singapour, mais nous avons pris du retard. J’espère que nous pourrons changer de direction.

D’autres étaient plus indifférents à la race locale. “C’est comme si tout le monde était presque pareil, du point de vue politique”, a déclaré Sean Tai, 26 ans, employé dans une quincaillerie.

Tai a refusé de dire pour qui il votait, mais veut quelqu’un qui rehaussera le profil de Taipei et apportera de meilleures perspectives économiques tout en maintenant le statu quo avec la Chine. « Nous ne voulons pas être complètement isolés. J’espère vraiment que Taiwan pourra être vu à l’échelle internationale », a-t-il déclaré.

Huizhong Wu, Associated Press