Alors que certains aspects de la vie pandémique ont imprégné les frontières de Taiwan – les contrôles de température et la désinfection des mains sont courants et des masques sont nécessaires dans de nombreux lieux publics (mais pas dans les écoles) – pour la plupart, le virus a été hors de vue et hors de l’esprit, grâce à un suivi rigoureux des contacts et des quarantaines strictes pour les voyageurs entrants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy