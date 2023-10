Taichung, Taïwan – Le 7 octobre, le groupe armé palestinien Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, tirant des milliers de roquettes qui ont rapidement submergé le système de défense aérienne ultramoderne d’Israël, le Dôme de Fer, tandis que des milliers de combattants infiltraient le sud d’Israël par voie aérienne, maritime et terrestre.

L’importance de l’attaque surprise du Hamas n’a pas échappé à l’armée taïwanaise, qui vit avec la promesse des dirigeants politiques de Pékin d’unifier Taiwan autonome avec la Chine, par la force si nécessaire.

Dans la semaine qui a suivi le raid du Hamas contre Israël, le ministère taïwanais de la Défense a annoncé la création d’un groupe de travail chargé de tirer les leçons de la guerre entre Israël et Gaza.

Le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré qu’une première leçon est que la collecte de renseignements sera essentielle pour contrer les menaces chinoises.

Taiwan a aussi la mer, a déclaré Tony Wei, 42 ans, membre de la réserve taïwanaise et dentiste de profession.

Taïwan est séparé de la côte est de la Chine par une étendue d’océan de 130 kilomètres (81 milles) connue sous le nom de détroit de Taïwan, qui agit comme une barrière naturelle et un système d’alerte précoce si Pékin tentait de submerger Taïwan lors d’une attaque surprise.

« Pour envahir Taïwan, ils (l’armée chinoise) doivent rassembler une très grande flotte », a déclaré Wei à Al Jazeera.

La mobilisation par la Chine d’une telle force navale serait probablement détectée par Taiwan, ce qui donnerait à l’île autonome le temps de se préparer à une invasion ou même de lancer une attaque préventive, a déclaré Wei.

Pourtant, le raid du Hamas – largement considéré comme inimaginable par les analystes militaires avant qu’il ne se produise – a amené Wei à se demander si Taiwan possède réellement les capacités nécessaires pour contrer une armée chinoise potentiellement déterminée.

« Les Israéliens disposent d’une armée très puissante, d’un service de renseignement efficace et d’un grand soutien américain », a déclaré Wei. « Si même Israël peut être surpris et dépassé, alors qu’en est-il de Taïwan ?

La guerre entre Israël et Gaza est la deuxième fois que le monde est récemment surpris par une opération militaire considérée comme improbable jusqu’à ce qu’elle soit menée.

« Ils ont dit que le président Poutine n’attaquerait pas l’Ukraine, mais il l’a fait, et ils ont dit que le Hamas ne pouvait pas attaquer Israël, mais il l’a fait », a déclaré Wei, faisant référence à l’invasion russe de février 2022.

« Taïwan doit tirer les leçons de ces attaques au cas où notre île deviendrait le prochain endroit où l’impensable se produirait. »

Attaques surprises : savoir avant, réagir après

« L’attaque du Hamas a permis une surprise stratégique, opérationnelle et tactique contre les Israéliens », a déclaré à Al Jazeera Eric Chan, chercheur non-résident au Global Taiwan Institute.

« Taïwan a tout intérêt à éviter ce type de surprise, notamment parce que son adversaire a de plus grands pouvoirs que le Hamas », a déclaré Chan.

« L’invasion russe, ainsi que l’attaque surprise du Hamas, ont été une démonstration concrète du fait que même si l’on peut penser que l’adversaire est dissuadé par les coûts élevés, il se peut qu’en réalité il ne s’en soucie pas », a-t-il ajouté.

Fang-Yu Chen, professeur adjoint à l’Université Soochow de Taipei qui étudie les relations politiques entre Taiwan, la Chine et les États-Unis, a déclaré que la création annoncée par Taiwan d’un groupe de travail à la suite de l’attaque du Hamas était une tentative de tirer des leçons afin de empêcher un échec des services de renseignement taïwanais à l’égard de la Chine.

« Taïwan recueille constamment de nombreuses informations sur les activités de la Chine, mais ces informations doivent être vérifiées, analysées et transmises aux bonnes personnes », a déclaré Chen à Al Jazeera.

Selon Chen, Taiwan pourrait envisager de renforcer sa collecte de renseignements afin de garantir que les menaces crédibles émanant de la Chine soient clairement identifiées avant qu’une catastrophe potentielle ne survienne.

« La prochaine considération majeure est de savoir quoi faire après qu’une attaque ait déjà eu lieu », a-t-il déclaré.

Le gouvernement taïwanais a également pris des mesures dans cette direction.

Plus d’argent est alloué à l’armée ; le service militaire obligatoire pour les citoyens taïwanais passe de quatre mois à un an ; l’achat de nouveaux systèmes de missiles a été annoncé et le premier sous-marin de construction nationale de l’île a également été dévoilé au début du mois.

Dans ses préparatifs, Taiwan a également pris en compte la guerre en Ukraine et en a tiré les leçons, selon Chen.

Une leçon majeure de l’invasion russe est l’importance de renforcer non seulement l’armée conventionnelle et le renseignement de l’île, mais également ses capacités dans le domaine de la guerre de l’information, afin de gagner la bataille du récit, a-t-il déclaré.

Guerre des récits

Chen a observé que les opérations d’information de la Chine dirigées vers Taiwan se sont adaptées depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Avant la guerre en Ukraine, la propagande parlait souvent de la façon dont les États-Unis abandonneraient Taïwan, mais après la guerre, elle parlait de la manière dont les États-Unis poussaient la Chine vers la guerre », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Chen a détecté une polarisation de l’opinion publique à Taiwan, les gens qui étaient déjà disposés à lutter contre l’agression chinoise devenant plus disposés à affronter Pékin tandis que ceux qui n’étaient pas disposés à se battre le sont devenus encore moins.

Au milieu de cette bataille pour l’opinion publique et des efforts visant à influencer la détermination personnelle des Taïwanais, le gouvernement taïwanais a lancé l’année dernière un ministère des Affaires numériques qui a depuis introduit une série de mesures pour lutter contre la désinformation dirigée contre l’île et sa population.

Dans la bataille des discours, il ne s’agit pas seulement de contrer la désinformation qui atteint Taiwan, a déclaré Wei, le réserviste militaire, mais aussi de savoir comment Taiwan obtient le soutien d’autres pays.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a également pris certaines mesures préliminaires pour y parvenir en encourageant l’île à raconter sa propre histoire au monde. À travers la campagne « Donnez une voix à Taiwan », son administration a protesté contre l’exclusion de Taiwan des Nations Unies et a cherché à mettre en valeur les contributions de l’île à la communauté internationale.

Dans le même temps, Tsai a cherché à atteindre et à intégrer Taiwan plus largement avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est à travers une « politique vers le sud » sous le slogan « Taiwan aide l’Asie, l’Asie aide Taiwan ».

Wei estime que de telles initiatives sont importantes si Taiwan veut convaincre l’opinion mondiale face à la pression croissante de la Chine.

Pour Wei, l’importance de gagner le discours a été mise en évidence dans la bataille d’information qui a éclaté entre Israël et le Hamas sur la responsabilité de l’explosion meurtrière à l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza.

La lutte pour convaincre le monde de l’ampleur et de la responsabilité de l’atrocité commise à l’hôpital a eu des conséquences considérables puisque les réunions entre le président américain Joe Biden – le plus fidèle allié d’Israël – et plusieurs dirigeants arabes ont été annulées au milieu d’un tollé mondial suscité par l’attaque.

Comme Wei l’a dit, personne ne soutient quelqu’un qui bombarde des hôpitaux, et personne ne peut gagner une guerre sans l’aide de l’extérieur.

Gagner la guerre de l’information, a-t-il déclaré, sera crucial pour Taiwan dans toute confrontation potentielle avec la Chine.

« Nous devons donc gagner la guerre des mots afin de pouvoir compter sur le soutien international si les bombes chinoises frappent Taiwan. »