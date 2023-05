Taïwan tente de refroidir les discussions de guerre de Washington sur la Chine

SÉOUL – Les responsables taïwanais tentent d’atténuer les commentaires alarmistes des gourous de l’investissement et des décideurs américains sur les risques d’un affrontement avec la Chine, risques qui assombrissent désormais la sécurité de l’île, son climat des affaires et l’avenir de l’une de ses entreprises les plus connues. géants.

Beaucoup à Taipei ont observé avec un malaise croissant l’escalade de la guerre des mots et des actes entre Washington et Pékin ces derniers mois, l’avenir de la démocratie insulaire que la Chine revendique comme son propre territoire étant le principal point d’éclair dans le conflit des superpuissances.

« Le gouvernement fera tout son possible pour faire savoir au monde que Taiwan est stable et sûr », a déclaré le ministre des Affaires économiques Lin Chuan-neng lors d’une audition législative lundi, selon des informations de Taipei.

L’audience est intervenue à la suite de nouveaux avertissements de risque géopolitique samedi par le président-directeur général de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, et de la suggestion apocalyptique d’un membre du Congrès du Massachusetts selon laquelle le Pentagone devrait envisager de bombarder les opérations de fabrication de puces de Taiwan Semiconductor, le leader mondial incontesté du l’industrie, en cas d’invasion chinoise.

M. Buffett, le célèbre investisseur, a déclaré que la société taïwanaise de semi-conducteurs était un pari d’investissement à long terme simplement en raison de son emplacement.

« Taiwan Semiconductor est l’une des entreprises les mieux gérées et les plus importantes au monde, et vous pourrez dire la même chose dans cinq, 10 ou 20 ans », a déclaré M. Buffett lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway. réunion. « Je n’aime pas son emplacement et je l’ai réévalué.

Taiwan Semiconductor, également connu sous le nom de TSMC, est le premier fournisseur mondial de puces sans mémoire de pointe. Les puces sont au cœur de l’économie numérique, faisant de TSMC un nœud stratégique dans les chaînes de valeur mondiales à un moment où Washington cherche à empêcher la Chine d’acquérir les variantes les plus avancées de la technologie.

M. Buffett est réputé pour être un investisseur à long terme. Cependant, après avoir acquis pour 4 milliards de dollars d’actions de TSMC l’année dernière, il en a cédé la majeure partie en trois mois, selon Reuters.

« C’est une entreprise merveilleuse », a déclaré « l’Oracle d’Omaha ». Mais il a reconnu qu’il se sentait « mieux avec le capital que nous avons déployé au Japon qu’à Taïwan. … C’est la réalité.

L’île entière de Taïwan est dans le collimateur de la Chine, comme le montrent clairement les exercices aériens et navals répétés des forces chinoises autour de l’île et les commentaires de plus en plus agressifs du continent. Mais certains à Taïwan disent que les discours alarmistes en provenance de Washington n’aident pas non plus.

En janvier de cette année, le général de l’US Air Force Mike Minihan a averti dans une lettre divulguée à ses troupes qu’elles devaient se préparer à un conflit avec la Chine à partir de 2025. En 2021, le commandant indo-pacifique américain, l’amiral Philip Davidson, avait déclaré lors d’une audience au Sénat que La menace de la Chine sur Taïwan se « manifesterait » d’ici 2027.

M. Buffet n’était pas le seul Américain de haut niveau dont le nom a été diffusé lors de l’audience de lundi devant le Yuan, la législature monocamérale de Taiwan.

Le ministre de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a été interrogé sur les commentaires du représentant Seth Moulton, démocrate du Massachusetts, lors de la conférence mondiale 2023 du Milken Institute la semaine dernière, décrivant un scénario inquiétant en cas de guerre contre Taïwan.

« L’une des idées intéressantes qui circulent pour la dissuasion consiste simplement à dire très clairement aux Chinois que si vous envahissez Taïwan, nous allons faire exploser TSMC », a déclaré M. Moulton, qui représente le Massachusetts, lors de la conférence du mois de mai. 2. Les Taïwanais, a-t-il ajouté, « bien sûr, n’aiment vraiment pas cette idée ».

M. Moulton, qui siège au comité des services armés de la Chambre et au comité restreint sur la concurrence stratégique entre les États-Unis et la Chine, a été immédiatement appelé par sa collègue Michele Flournoy, associée directrice de WestExec Advisors et ancienne haut responsable du Pentagone dans le l’administration Obama.

Mme Floury l’a qualifiée de « terrible idée » au motif que cela entraînerait un « impact de 2 000 milliards de dollars sur l’économie mondiale » en un an et « arrêterait la fabrication ».