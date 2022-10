Taïwan tend la main à l’Inde

L’ambassadeur de facto de Taipei en Inde appelle à une “collaboration stratégique”

Le représentant de Taiwan, Baushuan Ger, a salué l’Inde comme un protecteur de la démocratie, qui défend toujours la justice, la paix et la stabilité – et a vanté un “puits gargantuesque inexploité” d’accords mutuellement avantageux, si seulement New Delhi voyait l’île “dans son droit.”

“Nous devons nous donner la main pour repousser l’expansion de l’autocratie”, parce que l’Inde “est comme Taïwan, en première ligne face à des régimes autoritaires agressifs et belliqueux”, a déclaré dimanche le chef du Centre économique et culturel de Taipei en Inde, Baushuan Ger, dans une interview accordée à PTI.

New Delhi n’a pas de relations diplomatiques officielles avec Taipei, mais comme la plupart des pays du monde, elle dispose d’un organisme spécial pour promouvoir les interactions informelles et les relations commerciales, l’Association Inde-Taipei (ITA).

“J’espère sincèrement que l’Inde verra Taiwan à part entière”, dit Ger, insistant sur le fait que “une collaboration plus étroite entre les deux est non seulement souhaitable mais nécessaire.”

“Nous pouvons et devons collaborer davantage sur le cyber, l’espace, le maritime, l’énergie verte, la sécurité alimentaire et même le tourisme et la gastronomie”, a-t-il expliqué, tout en faisant allusion à la popularité croissante du yoga et des films de Bollywood à Taiwan comme signes d’affinité culturelle.

Taïwan est autonome depuis 1949, lorsque le gouvernement nationaliste chinois s’est enfui sur l’île après sa défaite dans la guerre civile. Seule une poignée de nations, pour la plupart des micro-États, la reconnaissent officiellement comme une entité indépendante.

Tout en n’appelant pas ouvertement l’Inde à abandonner immédiatement la politique “Une seule Chine”, Ger a affirmé que Pékin avait induit le monde en erreur en interprétant mal le principe de la résolution 2758 de l’AGNU qui reconnaissait la République populaire de Chine comme “le seul représentant légitime de la Chine aux Nations Unies.”

Pékin a averti à plusieurs reprises que le principe de reconnaissance de la revendication de souveraineté de la partie continentale sur Taïwan est une ligne rouge dans les relations de la Chine avec les autres pays que personne n’est autorisé à franchir. À la suite d’une visite provocatrice sur l’île de Nancy Pelosi, la troisième plus haute responsable du gouvernement américain, la Chine s’est engagée à “prendre les contre-mesures nécessaires et résolues.”

Après que Pékin a mené une série d’exercices militaires à grande échelle dans des régions autour de Taïwan, le porte-parole du ministère indien des Affaires extérieures, Arindam Bagchi, a déclaré que New Delhi était “concerné” et “a exhorté à faire preuve de retenue, à éviter les actions unilatérales pour changer le statu quo, la désescalade des tensions et les efforts pour maintenir la paix et la stabilité dans la région”.

« Les politiques pertinentes de l’Inde sont bien connues et cohérentes. Ils ne nécessitent pas de réitération », a-t-il ajouté, réaffirmant mais ne mentionnant pas directement le principe “Une seule Chine”.