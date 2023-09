Taïwan suspend le travail, les transports et les cours alors que le typhon Haikui frappe l’île

BEIJING (AP) — Taïwan a suspendu les vols, les transports ferroviaires et les services de ferry ainsi que les cours et les événements en plein air et a exhorté les travailleurs à rester chez eux dimanche alors que le typhon Haikui balayait la partie sud de l’île.

Le typhon a touché terre dans le comté de Taitung, sur la côte est du Pacifique, vers 15 heures (07h00 GMT) dimanche, apportant des vents soutenus de 155 km/h (96 mph) et des rafales de 190 km/h (120 mph).

Les vents et les pluies battantes ont forcé des portes non sécurisées, déraciné des arbres – dont au moins un a écrasé une mini-fourgonnette stationnée – et provoqué des inondations dans certaines zones basses. Il n’y a pas eu d’évacuation massive, même si des dizaines de personnes se sont réfugiées dans les gymnases des écoles et les salles de réunion publiques.

Il semble qu’il n’y ait eu que peu de dégâts sérieux et certains magasins sont restés ouverts, en partie pour se débarrasser des fruits et légumes cultivés localement qui autrement seraient gaspillés.

L’arrivée de Haikui intervient alors que le typhon Saola continue de s’affaiblir en tourbillonnant le long des côtes chinoises, où 900 000 personnes et 80 000 bateaux de pêche ont été mis en sécurité. La majeure partie de Hong Kong et certaines parties du continent côtier ont suspendu les affaires, les transports et les cours.

Les dégâts semblent toutefois minimes et les restrictions ont été en grande partie levées dimanche. Samedi soir, l’Observatoire de Hong Kong avait annulé toutes les alertes.

Parmi les événements annulés à Taiwan figuraient un festival de montgolfières dans la région centrale de Taichung, plusieurs concerts en plein air, des événements artistiques et un match de baseball. Les parcs nationaux et les routes dangereuses du centre montagneux de l’île ont également été fermés.

Haikui devait continuer vers la Chine après avoir traversé Taiwan, et les autorités de la ville chinoise de Shantou, dans la province du Guangdong, ont conseillé aux habitants de prendre des précautions.

En raison du précédent typhon Saola, les travailleurs de plusieurs villes chinoises sont restés chez eux et les étudiants ont vu la rentrée scolaire reportée de vendredi à lundi. La bourse de Hong Kong a été suspendue vendredi et des centaines de personnes sont restées bloquées à l’aéroport après l’annulation d’environ 460 vols dans la principale plaque tournante régionale des affaires et des voyages.

Le pont transfrontalier reliant Hong Kong, le centre de jeu de Macao et le centre manufacturier de Zhuhai a été fermé à un moment donné, le dirigeant de Macao, Ho Iat Seng, ordonnant l’arrêt des opérations du casino.

Ces derniers mois, la Chine a connu certaines des pluies les plus abondantes et des inondations les plus meurtrières depuis des années. Des dizaines de personnes ont été tuées, notamment dans les zones montagneuses périphériques de la capitale, Pékin.

Malgré ces deux tempêtes, l’armée chinoise a continué à mener des opérations visant à intimider Taïwan, une démocratie autonome que Pékin cherche à soumettre à la souveraineté chinoise par la force si nécessaire.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré qu’il surveillait les mouvements des avions militaires chinois et des navires de la marine près de l’île. Cependant, rien n’indique que certains d’entre eux aient franchi la ligne médiane du détroit de Taiwan ou soient entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan, comme ils le font fréquemment.

The Associated Press