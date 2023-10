Taïwan surveille de près la guerre entre le Hamas et Israël pour tirer des leçons alors qu’il fait face aux intimidations de la Chine.

TAIPEI, Taiwan (AP) — Taiwan surveille de près la guerre au Moyen-Orient déclenchée par l’attaque sans précédent contre Israël par des militants du Hamas depuis Gaza pour tirer des leçons au milieu de ce que l’île autonome qualifie de campagne d’intimidation et de menaces de la part de la Chine.

Le Hamas a organisé une incursion stupéfiante et massive en Israël le week-end dernier, tuant des centaines de personnes en Israël et en entraînant des dizaines à Gaza comme otages. En représailles, les frappes aériennes israéliennes de plus en plus destructrices à Gaza ont rasé des pâtés de maisons entiers. Le dernier conflit, qui a fait au moins 2 400 morts des deux côtés, devrait s’intensifier.

Le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré jeudi que la guerre Hamas-Israël « a explosé si soudainement », incitant Taïwan à accroître sa capacité à prévoir d’éventuelles menaces.

« Nous avons créé un groupe de travail pour étudier et… renforcer l’importance de la collecte de renseignements », a-t-il déclaré avant une réunion de la législature.

La Chine, qui revendique Taïwan comme faisant partie de son territoire, a mené des exercices militaires de plus en plus importants dans les airs et les eaux autour de Taïwan alors que les tensions s’accentuaient entre les deux pays et avec les États-Unis. Les États-Unis sont le principal fournisseur d’armes de Taiwan et s’opposent à toute tentative de modifier le statut de Taiwan par la force.

Le gouvernement chinois préférerait que Taïwan passe volontairement sous son contrôle et a dévoilé le mois dernier un plan pour une zone de démonstration de développement intégré dans la province du Fujian, tentant d’attirer les Taïwanais tout en menaçant militairement l’île dans ce que les experts considèrent comme la carotte et la carotte de longue date de la Chine. approche du bâton.

Comme Israël, Taiwan entretient des liens diplomatiques et militaires étroits avec les États-Unis et a rejeté les demandes de la Chine d’accepter le pouvoir du Parti communiste, dont le chef Xi Jinping a prolongé indéfiniment son pouvoir et a sévèrement réprimé les défenseurs de la liberté d’expression et des droits de l’homme.

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a également exprimé son soutien à Israël face à l’attaque du Hamas et a déclaré qu’il condamnait fermement la violence contre les civils. Les autorités sont également en contact avec plus de 130 citoyens taïwanais résidant ou voyageant en Israël.

Taïwan a exhorté ses citoyens à éviter de se rendre en Israël et a rappelé à ceux qui s’y trouvent déjà de prendre des précautions pour leur sécurité.

L’invasion totale de l’Ukraine par la Russie a également fait craindre que la Chine puisse agir contre Taïwan, éventuellement avec le soutien de Moscou.

