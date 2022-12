Taïwan surveillant les avions militaires chinois, les navires près de l’île ; déploie des avions, des navires pour répondre

Des responsables de la défense à Taïwan ont déclaré qu’ils surveillaient les avions et les navires militaires chinois qui avaient viré près de l’île et que leurs militaires avaient réagi à “ces activités”, ont-ils déclaré.

“29 avions PLA (Armée populaire de libération) et 3 navires PLAN autour de Taïwan ont été détectés à 6 heures du matin (UTC + 8) aujourd’hui, a tweeté le ministère de la Défense nationale de Taïwan mardi matin, heure locale. Les forces armées de la ROC ont surveillé la situation et ont chargé des avions CAP, Des navires de la marine et des systèmes de missiles terrestres pour répondre à ces activités.”

Un tweet ultérieur a déclaré que 21 avions chinois étaient entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne (ADIZ) du sud-est de Taïwan.

LA CHINE FURIEUSE APRÈS L’ATTERRISSAGE DE PELOSI À TAIWAN, PROMET « TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES » POUR SE DÉFENDRE

Un jour plus tôt, des responsables de la défense de Taiwan ont déclaré que des avions et des navires militaires chinois avaient également été détectés près des frontières du pays.

Les responsables gouvernementaux à Taïwan pensent que la Chine prépare un prétexte pour une attaque contre l’île après une année de menaces et d’incursions militaires.

Joseph Wu, ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a déclaré au Guardian que la Chine “devenait plus sérieuse que jamais”. La Chine a récemment organisé des exercices militaires de tir réel autour de Taïwan après la visite de la présidente de Houston, Nancy Pelosi, sur l’île.

L’armée chinoise aurait pratiqué des blocus en mer et des lancements de missiles, ainsi que des combats sur terre. L’armée chinoise utilise une technologie de pointe dans les exercices, notamment des avions de combat furtifs J-20 et des missiles hypersoniques DF-17.

“Et nous sommes tout à fait sûrs que les Chinois pourraient vouloir utiliser un autre prétexte pour pratiquer leurs futures attaques contre Taïwan. Il s’agit donc d’une menace militaire contre Taïwan”, a déclaré Wu au journal.