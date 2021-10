Taïwan signale une incursion de l’armée de l’air chinoise alors que Pékin célèbre le 72e anniversaire de la RPC

L’armée de l’air taïwanaise a été dépêchée vendredi, au milieu des informations faisant état d’avions militaires chinois entrant dans la zone de défense aérienne du pays près de l’île de Pratas contrôlée par Taipei. Le contingent comprenait plus d’une douzaine d’avions J-16, quatre chasseurs Su-30, deux bombardiers H-6 à capacité nucléaire et un avion anti-sous-marin, selon le ministère taïwanais de la Défense.

25 avions PLA (J-16*18, SU-30*4, H-6*2 et Y-8 ASW) inscrits #Taïwan‘s sud-ouest ADIZ le 1er octobre 2021. Veuillez consulter notre site officiel pour plus d’informations : https://t.co/C7012S8hSopic.twitter.com/HoalLl3Ewx — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 1er octobre 2021

Le ministère a déclaré qu’il avait émis des avertissements radio aux avions chinois et que des systèmes de défense aérienne avaient été déployés pour surveiller leur activité. Il a publié une carte montrant la flotte près de l’île de Pratas – un atoll sous contrôle taïwanais. La Chine n’a pas commenté les rapports.

Taïwan s’est de plus en plus plaint des incursions de l’armée de l’air chinoise, le plus grand incident de ce type, impliquant 28 avions militaires, signalé en juin.

Le gouvernement chinois prétend que l’île de Taiwan est une partie inséparable de son territoire et refuse de reconnaître la règle autonome de Taipei. Les rapports du gouvernement taïwanais faisant état d’avions à réaction chinois empiétant sur son espace aérien surviennent alors que la Chine célèbre la fête nationale à l’occasion du 72e anniversaire de la fondation de la RPC.

Juste un jour plus tôt, le Bureau des affaires de Taïwan de la Chine avait émis des critiques cinglantes contre le ministre des Affaires étrangères de Taïwan, Joseph Wu, un nationaliste déclaré opposé aux revendications territoriales chinoises. Il a accusé Wu d’être un « dur » partisan de l’indépendance qui s’est répandu « mensonges » concernant la souveraineté de l’île.

