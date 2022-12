Taïwan signale la plus grande incursion chinoise à ce jour dans une zone de défense aérienne

Soixante et onze avions de l’armée de l’air chinoise, dont des avions de combat et des drones, sont entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de Taïwan au cours des dernières 24 heures, a annoncé lundi le gouvernement de l’île, la plus grande incursion signalée à ce jour.

Parmi les avions, 43 ont également traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan, une zone tampon non officielle entre les deux parties qui se trouve dans la zone de défense, a déclaré le ministère de la Défense de Taïwan dans un rapport, alors que Pékin poursuit ses activités militaires à proximité de l’île revendiquée par la Chine.

La Maison Blanche a déclaré que les États-Unis étaient préoccupés par l’activité militaire de la Chine près de Taïwan, qu’elle a qualifiée de “provocatrice” et de “déstabilisante”, ajoutant qu’elle risquait de commettre des erreurs de calcul et sapait la stabilité régionale.

L’agence de presse officielle taïwanaise Central News Agency a déclaré qu’il s’agissait de la plus grande incursion de l’armée de l’air chinoise à ce jour, bien qu’il n’y ait aucun sentiment d’alarme sur l’île, qui a connu une augmentation constante de la pression chinoise ces dernières années.

La Chine, qui revendique Taïwan comme son propre territoire, a déclaré qu’elle avait mené dimanche des “exercices de frappe” dans la mer et l’espace aérien autour de Taïwan en réponse à ce qu’elle a qualifié de provocation de la part de l’île gouvernée démocratiquement et des États-Unis.

Taïwan, qui rejette fermement les revendications de souveraineté de la Chine, a déclaré que les exercices montraient que Pékin détruisait la paix régionale et tentait d’intimider le peuple taïwanais.

Un haut responsable taïwanais familier avec la planification de la sécurité dans la région a déclaré à Reuters que Taïwan a estimé que la Chine avait organisé la “provocation” militaire pour exprimer sa colère contre une nouvelle loi américaine sur l’autorisation de la défense qui renforce l’assistance militaire à Taïwan.

La personne, qui a refusé d’être identifiée car l’information n’a pas été rendue publique, a déclaré que lors des exercices, l’armée de l’air chinoise avait envoyé des avions de combat de plusieurs endroits à travers le pays pour mener des attaques simulées.

Le bureau chinois des affaires de Taiwan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le bureau du président taïwanais Tsai Ing-wen a déclaré que Mme Tsai convoquerait une réunion de haut niveau sur la sécurité nationale mardi matin pour discuter du renforcement du système de défense civile de l’île, suivie d’une conférence de presse sur les nouvelles mesures de défense civile.

La déclaration n’a donné aucun détail, mais le ministère de la Défense a déclaré qu’il envisageait de prolonger le service militaire obligatoire au-delà de quatre mois, alors que la guerre en Ukraine et la montée des tensions avec Pékin ont renouvelé les discussions sur la manière de répondre à la pression militaire chinoise.

“Plus nous nous préparons, moins il y aura de tentatives d’agression imprudentes. Plus nous serons unis, plus Taïwan deviendra fort et sûr », a déclaré Mme Tsai lors d’une cérémonie militaire lundi.

“Nous (les États-Unis) continuerons d’aider Taïwan à maintenir une capacité d’autodéfense suffisante conformément à nos engagements de longue date et conformément à notre politique d’une seule Chine”, a déclaré lundi le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Lors de la dernière incursion, plusieurs avions chinois, pour la plupart des avions de chasse, ont brièvement franchi la ligne médiane dans le sensible détroit de Taiwan avant de retourner en Chine, selon une carte fournie par le ministère taïwanais de la Défense. Sept navires de la marine chinoise ont également été détectés près de Taïwan, a indiqué le ministère.

L’armée chinoise a également envoyé des avions d’alerte précoce, de guerre électronique et anti-sous-marins, ainsi que des drones, dans la zone d’identification de défense aérienne du sud de Taïwan, ou ADIZ, selon le rapport, qui détaille les activités chinoises près de Taïwan au cours des 24 heures à 6 heures du matin (2200 GMT le dimanche).

Taipei s’est plaint des missions répétées de l’armée de l’air chinoise au cours des deux dernières années, souvent dans les zones sud de son ADIZ.

Taïwan a envoyé des avions de combat non spécifiés pour avertir les avions chinois, tandis que des systèmes de missiles surveillaient leur vol, a déclaré le ministère, en utilisant un libellé standard pour sa réponse.

La Chine a intensifié ses pressions diplomatiques, militaires et économiques ces dernières années sur l’île autonome pour qu’elle accepte le régime de Pékin. Le gouvernement de Taiwan dit qu’il veut la paix mais qu’il se défendra s’il est attaqué.