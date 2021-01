Pour Chen Shih-chung, ministre de la Santé de Taïwan et chef de son centre de commandement sur les épidémies, le succès est une raison de plus pour ne pas hésiter sur le fondement de la stratégie gouvernementale contre les coronavirus. L’île est fermée à la plupart des visiteurs depuis mars. Les personnes autorisées à entrer doivent toujours être mises en quarantaine sous surveillance étroite pendant deux semaines, y compris les citoyens taïwanais.

Pendant des mois et des mois, la vie sur l’île a été, en un mot, normale – effrayante. Des mariages ont eu lieu, sans souci. Les gens ont emballé des jeux de balle professionnels, assisté à des concerts de violoncelle et bondé de marchés nocturnes. La population de Taïwan est plus grande que celle de la Floride, mais son bilan des morts de Covid-19 peut être compté sur deux mains.

TAIPEI, Taiwan – Considérez un instant, en cette période d’angoisse, de perte et de mort, de chômage de masse et d’économies nationales aplaties, la réalité alternative de Twilight Zone qu’est Taiwan.

Le gouvernement ne changera probablement pas ces politiques tant qu’il n’y aura pas de vaccins qui soient une arme éprouvée et durable contre le virus, a déclaré M. Chen dans une interview. Taïwan ne ressemblera pas à l’un de ces endroits, a-t-il suggéré, qui a facilité les verrouillages sous la pression du public pour devoir les resserrer plus tard.

Alors que les vaccinations commencent dans le monde entier, la question de savoir comment et quand faciliter les contrôles frontaliers de Covid sera également confrontée à d’autres endroits, tels que l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont utilisé leur insularité géographique comme principale défense contre la pandémie.

Taiwan a déjà respecté ses restrictions d’entrée et ses quarantaines pendant bien plus longtemps que de nombreux gouvernements ne le pourraient sans faire face à une grande réaction publique. L’économie de l’île a ralenti avec le reste du monde pendant la pandémie, mais elle continue de croître à un rythme décent.

Le Japon et la Corée du Sud, deux autres démocraties asiatiques louées pour leurs réponses au virus, sont maintenant aux prises avec de grandes flambées de nouvelles infections.

Mais aussi réussies et infatigables que les responsables de la santé de Taiwan ont été, l’île a également bénéficié de la chance, a déclaré C. Jason Wang, professeur associé à la Stanford University School of Medicine.

Le nombre de cas augmentant dans le monde et une variante plus contagieuse du virus circulant dans de nombreux endroits, un plus grand nombre de personnes infectées arriveront forcément aux frontières de Taiwan, a déclaré le Dr Wang. Ce qui signifie que ce n’est qu’une question de temps avant que des cas plus positifs ne passent les défenses du gouvernement.

Taïwan a confirmé mercredi son premier cas impliquant la nouvelle variante, chez une personne entrée de Grande-Bretagne, testée positive et hospitalisée. En réponse, le gouvernement a encore resserré ses interdictions d’entrée et ses règles de quarantaine.