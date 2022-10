Taïwan s’engage à répondre aux incursions aériennes militaires chinoises

TAIPEI, Taïwan (AP) – Le ministre de la Défense de Taïwan a déclaré mercredi que l’île répondrait aux incursions dans son espace aérien par des avions de combat et des drones chinois, mais n’a donné aucun détail sur des actions spécifiques.

Répondant aux questions des législateurs, Chiu Kuo-cheng a déclaré que la nouvelle position agressive de la Chine avait changé ce que Taiwan définirait comme une « première frappe » qui nécessiterait une réponse.

La Chine a intensifié ses exercices militaires, tiré des missiles dans les eaux proches de Taïwan et envoyé des avions de guerre à travers la ligne de démarcation dans le détroit de Taïwan en réponse à une visite sur l’île en août de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, la plus haute responsable américaine à se rendre à Taïwan en 25 ans.

La Chine nie l’existence de la ligne médiane dans le détroit de Taiwan et a défié les normes établies en lançant des missiles au-dessus de Taiwan dans la zone économique exclusive du Japon.

“Nous avons initialement dit que nous ne ferions pas la première frappe… s’ils n’ont pas fait la première frappe, ce qui signifie tirer un projectile ou un missile”, a déclaré Chiu. “Mais la situation a évidemment changé.”

Interrogé par le législateur Lo Chih-cheng du Parti démocrate progressiste au pouvoir si une incursion dans l’espace aérien taïwanais par un avion de guerre chinois compterait comme une première frappe, Chiu a répondu par l’affirmative.

Taïwan a jusqu’à présent répondu aux incursions chinoises dans sa zone d’identification de défense aérienne en émettant des avertissements, en brouillant des avions et en activant des défenses antimissiles anti-aériennes.

La fréquence croissante de ces incursions a poussé Taïwan à optimiser ses avantages géographiques pour résister à un ennemi beaucoup plus puissant par le biais d’une guerre asymétrique, comme l’utilisation de systèmes d’armes mobiles adaptés pour repousser une force d’invasion.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a également attiré l’attention sur le vœu de la Chine de placer Taiwan sous son contrôle, par la force si nécessaire.

La grande majorité des Taïwanais rejettent l’idée de passer sous le contrôle du système communiste autoritaire à parti unique de la Chine. L’échec de la Russie à atteindre ses objectifs militaires en Ukraine a été un coup de pouce pour ceux qui plaident pour la contre-offensive de Taiwan contre les tentatives d’isolement diplomatique, culturel et économique de la Chine.

Ancienne colonie japonaise, Taïwan s’est séparée de la Chine continentale en 1949 lorsque les communistes de Mao Zedong ont forcé les nationalistes de Tchang Kaï-chek à se déplacer à travers le détroit de Taïwan, long de 180 kilomètres (110 milles). La Chine n’a jamais renoncé à sa menace d’envahir et de couper tous les liens avec le gouvernement taïwanais après l’élection de la présidente indépendantiste Tsai Ing-wen en 2016.

Mercredi également, le vice-ministre de l’Économie Chen Chern-chyi a déclaré que le gouvernement était prêt à assurer un approvisionnement adéquat en nourriture, énergie et autres biens essentiels, y compris ceux qui sont cruciaux pour l’industrie manufacturière de haute technologie, en cas d’agression chinoise.

Les exercices militaires de la Chine en août ont été largement considérés comme une répétition d’un blocus potentiel de l’île, une décision qui déclencherait une crise financière mondiale et déclencherait légalement une réponse des États-Unis, le principal allié de Taïwan.

« Nous avons un système. Nous faisons l’inventaire tous les mois », a déclaré Chen aux législateurs. “Nous nous assurerons d’avoir une certaine période de stockage à Taïwan, y compris la nourriture, y compris l’approvisionnement critique, les minéraux, les produits chimiques et l’énergie bien sûr.”

Chen a également déclaré que Taïwan était ferme dans la sauvegarde des secrets commerciaux et des technologies nationales clés et dans la garantie que ses meilleurs talents scientifiques ne seraient pas débauchés par la Chine. Des contrôles à l’exportation sont en place pour garantir que les produits taïwanais ne peuvent pas être utilisés dans l’armée chinoise, a-t-il déclaré, ajoutant que ces mesures étaient constamment mises à jour en consultation avec les nations alliées et que toute échappatoire était rapidement comblée.

“Ces mesures, nous les mettrons en œuvre très fermement”, a déclaré Chen.

The Associated Press