Taïwan se vante d’un puissant armement anti-aérien au milieu des craintes d’une invasion chinoise

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le personnel militaire taïwanais a fait preuve de confiance face à une éventuelle invasion chinoise, démontrant aux médias certaines des armes antiaériennes les plus puissantes de l’île contestée.

“Notre entraînement régulier est préparé pour des opérations de missiles toute la journée, 24 heures sur 24”, a déclaré mercredi un membre de l’armée taïwanaise à un groupe de journalistes. “Lorsque l’armée chinoise a agi, nous étions déjà bien préparés… Nous n’étions pas nerveux du tout.”

Les commentaires sont venus lors d’une démonstration de certaines des armes défensives les plus redoutables de l’île sur les îles Matsu de Taiwan, une chaîne située à un peu plus de six milles de la côte chinoise. Malgré la confiance de l’armée face à la récente escalade des tensions dans la région, de nombreux habitants de l’île craignent qu’elle ne devienne la ligne de front si une invasion chinoise se concrétisait.

“Je ne me sens pas particulièrement en sécurité – après tout, cette île, Dongyin, serait la ligne de front du champ de bataille”, a déclaré à Reuters Dora Liu, une habitante de l’île. “Une petite île comme la nôtre pourrait être détruite en un instant… S’il y avait une guerre, il n’y aurait pas d’endroit où se cacher. Peu importe le nombre de tunnels que nous avons, s’ils nous occupaient vraiment, il ne servirait à rien d’avoir des tunnels. .”

LA CHINE SANCTIONNE LES POLITICIENS TAÏWANAIS APRÈS LES VISITES DES LÉGISLATEURS AMÉRICAINS

De telles craintes ont soudainement semblé plus réelles à la suite du récent voyage de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi à Taïwan, une visite que la Chine a considérée comme une escalade. Pékin considère l’île autonome comme faisant partie de son propre territoire.

La Chine a répondu en organisant une série de grands exercices militaires dans le détroit de Taiwan visant à montrer sa capacité à frapper à tout moment, une situation qui n’a continué à s’aggraver qu’après que cinq autres législateurs américains se soient rendus à Taiwan moins de deux semaines après Pelosi.

Les îles Matsu représentent une cible initiale potentielle dans une invasion chinoise, ayant été le théâtre de bombardements pendant une période de tensions amplifiées dans les années 1950 et 1960. Alors que les îles abritent désormais une industrie touristique florissante, les habitants sont de plus en plus conscients de leur vulnérabilité.

“Je pense qu’une guerre est possible”, a déclaré à Reuters Chien Chun-te, propriétaire d’un restaurant sur l’île de Nangan. “Mais j’espère que les gens des deux pays, ainsi que les deux gouvernements, pourront communiquer davantage. Ne pas communiquer ne mènerait qu’à la haine.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Mais comme les militaires, certains citoyens taïwanais adoptent une approche plus provocante. Huang Tzu-chuan, qui a passé un mois à travailler sur les îles, a établi un parallèle avec l’invasion russe de l’Ukraine plus tôt cette année.

“Nous pensons que notre relation entre Taïwan et la Chine est la même que la leur”, a déclaré Huang à Reuters.

Une invasion chinoise, comme l’invasion russe, obligerait les Taïwanais à défendre leur pays.

“Si un jour cela arrive vraiment, je me battrai bien sûr pour mon pays”, a déclaré Huang.