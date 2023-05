Taïwan se prépare à un assaut potentiel sur ses villes – médias

Les exercices d’urgence de cette année comprenaient pour la première fois un exercice simulant des frappes militaires de Pékin sur Taipei et d’autres villes

Craignant une attaque potentielle de Pékin, l’île autonome de Taïwan a révisé ses exercices d’urgence annuels et a inclus pour la première fois une simulation d’un assaut à grande échelle sur son territoire et plus particulièrement sur la capitale, Taipei.

« Depuis la guerre en Ukraine, nous avons vu la situation internationale et régionale changer, nous devons donc nous préparer en conséquence », Le maire de Taipei, Chiang Wan-an, a été cité par The Guardian.

« Nous voulons la paix, et tout le monde doit réaliser l’importance de la paix pendant cet exercice, mais nous ne reculons pas devant un combat et faisons tous les préparatifs nécessaires », a ajouté le fonctionnaire.

Alors que Taïwan organise régulièrement des exercices d’urgence et militaires, allant des raids aériens et des tests d’alerte aux tremblements de terre à des exercices d’incendie réels massifs, les exercices de cette année à Taipei sont les premiers à intégrer un scénario dans lequel un missile chinois a frappé un immeuble, causant des dégâts considérables et blessant plusieurs civils. L’exercice s’est déroulé dans une zone bloquée du quartier des affaires de la ville.

Les médias suggèrent que plus de 1 000 premiers intervenants de la Croix-Rouge, des groupes de défense volontaires, des réservistes et des étudiants en soins infirmiers se sont entraînés à boucler les zones « frappées » et à aider les civils « blessés ». Pendant ce temps, les pompiers, qui assumaient le rôle des civils blessés, ont été secourus du toit de l’immeuble démoli et des bus à moitié écrasés à l’aide de nacelles élévatrices et de grues.

Des exercices similaires devraient avoir lieu dans d’autres villes de l’île dans les semaines à venir.

En savoir plus Les troupes américaines s’entraînent pour la guerre de Taïwan – médias

Les nouveaux exercices interviennent alors que les tensions dans le détroit de Taiwan se sont intensifiées ces dernières années. Pékin considère Taïwan comme une province séparatiste et a déclaré à plusieurs reprises qu’il cherchait à la réunifier avec le reste de la Chine, de préférence par des moyens pacifiques. Cependant, si les efforts diplomatiques échouent, la Chine a laissé entendre qu’elle pourrait recourir à la force pour prendre le contrôle du territoire, sur lequel elle revendique la souveraineté.

Le mois dernier, l’armée chinoise a mené des exercices militaires combinés autour de Taïwan et simulé des frappes sur l’île. Pékin a décrit les manœuvres comme un avertissement aux séparatistes de Taipei et aux « forces externes » qui les soutiennent, faisant probablement référence aux États-Unis.

Les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur soutien au gouvernement de Taiwan et vendu des milliards de dollars d’armes à ses forces. Le 29 avril, le Commandement des opérations spéciales de l’armée américaine aurait également organisé des exercices simulant une réponse à une prise chinoise de Taïwan, les troupes américaines s’entraînant à aider l’île à repousser une offensive de Pékin.