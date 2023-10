Taïwan se prépare à des vents violents et à de la pluie alors que le typhon Koinu s’approche de l’île

TAIPEI, Taiwan (AP) — Taïwan a émis une alerte météorologique mardi à l’approche du typhon Koinu qui pourrait toucher terre plus tard cette semaine, apportant des coups de vent et des averses dans le sud-est de l’île.

Le bureau météorologique a émis mardi une alerte terrestre après avoir émis une alerte maritime lundi soir. Koinu se déplaçait vers le nord-ouest avec des vents soutenus de 162 km/h (101 mph) près de son centre, selon le bureau.

Les prévisionnistes s’attendaient à ce que des vents violents et des averses soient apportés dans le sud et l’est de Taiwan tôt mercredi et qu’ils touchent potentiellement la partie sud-est de l’île jeudi.

Les plages du parc national de Kenting, à la pointe sud de Taiwan, ont été fermées au public mardi. Dans le même temps, les autorités locales du comté de Taitung, dans le sud-est du pays, ont répertorié plusieurs zones côtières et montagneuses comme zones à risque potentiel.

Les autorités météorologiques chinoises ont déclaré mardi que Koinu pourrait toucher terre quelque part le long de la côte sud de Taiwan ou dépasser l’île sans toucher terre et se déplacer vers l’ouest avec une intensité réduite de mercredi soir à jeudi matin.

Les autorités de la ville de Zhangzhou, dans le sud-est de la Chine, ont demandé aux bateaux de pêche de rentrer au port d’ici mercredi soir et ont suspendu les services de ferry jeudi et vendredi.

Aux Philippines, qui ont évité le coup direct du typhon, le bureau météorologique a émis des alertes de tempête dans au moins six provinces du nord et a mis en garde contre de possibles inondations et glissements de terrain, en particulier dans les régions montagneuses.

Le typhon Haikui a frappé Taïwan début septembre, le premier typhon à toucher terre depuis des années. Il a déraciné des arbres, endommagé des voitures et blessé des dizaines de personnes, mais n’a causé aucun dégât catastrophique.

