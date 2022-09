Taïwan s’apprête à obtenir des missiles “Vampires” d’un milliard de dollars pour abattre des drones chinois au milieu d’une vague d'”invasions” alors que les craintes de la Troisième Guerre mondiale grandissent

Les États-Unis envoient 1,1 milliard de dollars d’armes pour aider Taïwan à se défendre contre la Chine – y compris des missiles avancés pour abattre des drones, selon des rapports.

Cela survient alors que Taïwan a déclaré aujourd’hui qu’il avait abattu un drone espion pour la première fois à la suite d’une série d’incursions d’avions sans pilote de Pékin.

Les missiles à guidage laser montés sur un pick-up peuvent abattre les drones ennemis 1 crédit

Un seul soldat peut faire fonctionner le système de tueur de drones, selon le fabricant 1 crédit

Les défenseurs de l’île sont en état d’alerte après une répétition d’invasion à grande échelle le mois dernier et ont juré une “contre-attaque” contre tous les navires et avions entrant dans ses eaux et son espace aérien.

Ces dernières semaines ont vu une augmentation du nombre de drones survolant des bases militaires sur des îles sous contrôle taïwanais près de la partie continentale de la Chine.

Aujourd’hui, le ministère de la Défense a déclaré que les troupes avaient abattu “une caméra aérienne civile inconnue” survolant les eaux restreintes de l’île de Shiyu.

Quatre autres drones ont été contraints de faire demi-tour par des tirs de semonce à balles réelles au cours des deux derniers jours, a-t-il ajouté.

Taïwan a précédemment indiqué avoir produit localement des défenses anti-drones déployées sur son territoire.

Mais maintenant, il est sur le point de recevoir un nouvel élan avec une livraison de lance-roquettes Vampire très mobiles en provenance des États-Unis.

Ils feront probablement partie d’une nouvelle cargaison d’armes de 1,1 milliard de dollars pour contrer la menace croissante d’invasion, rapporte le Times.

Le même système Vampire est déjà fourni à l’Ukraine pour affronter des drones de fabrication russe et iranienne transportant des armes et du matériel de surveillance.

Vampire – qui signifie Vehicle-Agnostic Modular Palletised ISR Rocket Equipment – peut être monté sur une camionnette ou un camion à plateau en seulement deux heures, selon le fabricant.

Et il peut être actionné par un seul soldat assis dans la cabine – avec une “boule de détection” sur une perche télescopique pour suivre les drones et un lanceur “valise” à quatre nacelles tirant des missiles à guidage laser.

Le système a été commandé par le Pentagone en réponse à l’Etat islamique utilisant des drones commerciaux adaptés pour larguer des grenades et espionner des positions en Syrie.

Mais il peut également être utilisé contre de plus gros véhicules militaires sans pilote fabriqués par la Russie et l’Iran, selon les analystes.

Il devrait être livré au début de l’année prochaine, selon le constructeur L3Harris.

La Chine a été accusée de mener une “guerre de zone grise” au milieu des craintes croissantes d’un conflit total qui pourrait aspirer les États-Unis et d’autres alliés.

Il utilise des drones caméras commerciaux pour survoler les sites militaires de Taiwan sans revendiquer aucune intention hostile.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des soldats lançant des pierres pour chasser des drones.

Les incursions répétées des jets et des navires chinois se sont également poursuivies depuis les énormes exercices de guerre qui ont bloqué Taiwan le mois dernier.

Un nombre record de 446 avions de guerre sont entrés dans la zone de défense aérienne de Taïwan en août, plus que les 380 sorties d’avions chinois sur l’ensemble de 2020.

Hier, un responsable de la défense a promis d’utiliser des “contre-mesures fortes”, y compris le tir réel pour la première fois.

Alerte invasion

Le général de division Lin Wen-huang a déclaré: “Nous utiliserons les forces navales et aériennes et les tirs côtiers pour repousser les forces de l’APL qui pénètrent dans nos zones de 24 ou 12 milles marins.

“Lorsque les avions et les navires de l’APL seront dans notre espace maritime et aérien territorial de 12 milles marins, nous agirons conformément aux ordres opérationnels pour exercer le droit de légitime défense à contre-attaquer.”

Et sur la menace des drones, il a ajouté que l’armée “déterminera s’il faut engager la cible et exercer le droit de légitime défense pour contre-attaquer”.

Certains analystes craignaient que l’ouverture du feu sur un drone chinois ne provoque une réponse agressive.

Pékin n’a pas commenté la chute d’un UAV aujourd’hui, mais a précédemment minimisé les incursions autour des îles Kinmen.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré qu’il n’y avait “rien qui vaille la peine de faire des histoires” car les drones “volaient autour du territoire chinois”.

Quelque 23 millions de Taïwanais vivent dans la peur d’une invasion imminente après que les tensions aient atteint leur plus haut niveau depuis des décennies.

La Chine revendique la nation insulaire comme la sienne et a déclaré qu’elle utiliserait la force si nécessaire pour la prendre.

Taïwan est massivement sous-armé, avec seulement 88 000 forces terrestres contre un million de soldats chinois, selon les estimations du Pentagone.

Aujourd’hui, le magnat des micropuces Robert Tsao, 75 ans, a juré d’utiliser sa fortune pour former quelque trois millions de “guerriers civils” et 300 000 tireurs d’élite pour combattre une invasion.

Il a déclaré: “La menace du Parti communiste chinois pour Taiwan grandit et la lutte contre (celui-ci) représente la liberté contre l’esclavage, la démocratie contre l’autoritarisme et la civilisation contre la barbarie.”

En cas d’invasion, Pékin pourrait utiliser un essaim terrifiant de drones d’attaque de haute technologie, craignent les experts.

Les drones se combineraient avec des navires, des avions et un million de soldats dans un assaut aérien et maritime à travers le détroit de 110 milles.

La Chine aurait des drones supersoniques pour l’espionnage et des drones plus gros conçus pour abattre les navires de guerre américains, et développe des drones conçus pour chasser les soldats en meute.

Le mois dernier, Pékin a menacé d’ouvrir des “camps de rééducation” pour la population taïwanaise en écho effrayant au génocide ouïghour.

Des jets chinois volent près de Taïwan lors d’exercices d’invasion le mois dernier Crédit : AP