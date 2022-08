Taïwan s’apprête à augmenter son budget de défense pour dissuader l’armée chinoise

Parce que Taïwan est dans une période où il a besoin de renforcer et de moderniser son matériel militaire, il y aura probablement quelques années de croissance à deux chiffres des dépenses militaires avant de se stabiliser, a déclaré Wang Kun-Yih, président de la Taiwan International Strategic Study Society. La stratégie actuelle de Taïwan pour se défendre contre les menaces chinoises signifie que les principaux éléments dont il a besoin sont de nouveaux avions de combat, plus de missiles et de plus gros navires de guerre – qui sont tous coûteux. En tant que tel, le bond des dépenses de défense est «directement lié aux menaces militaires incessantes de la Chine», a-t-il déclaré.