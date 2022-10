Taïwan répond au discours de Xi — RT World News

L’île ne reniera pas sa souveraineté, selon le bureau du président taïwanais

Le bureau de la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen a réagi au discours du congrès du parti du dirigeant chinois Xi Jinping en soulignant que l’île ne reculera pas sur sa souveraineté ni ne fera de compromis sur sa démocratie.

La majorité des 23,5 millions d’habitants de Taïwan rejettent la Chine “un pays, deux systèmes” approche, a déclaré dimanche le bureau de Tsai dans un communiqué. Pékin utilise une politique similaire pour réglementer ses relations avec les régions administratives spéciales chinoises de Hong Kong et de Macao.

La position de Taïwan quant au respect de sa souveraineté et de son régime démocratique est “très ferme,” a souligné le bureau du président.

Une confrontation militaire entre Taïwan et la Chine est “certainement pas une option pour les deux parties,” Le bureau de Tsai a souligné, ajoutant que Taipei était prêt à travailler avec Pékin pour trouver un “un moyen mutuellement acceptable de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan”.

Plus tôt dans la journée, Xi a prononcé un long discours lors de la session d’ouverture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois dans lequel il a juré que Pékin “continuer à lutter pour une réunification pacifique” avec Taïwan”, mais a ajouté qu’il “ne promettra jamais de renoncer à l’usage de la force, et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires.”

Cependant, il a précisé que l’avertissement ne s’adressait pas aux habitants de l’île, mais plutôt aux “forces extérieures” et le “peu de séparatistes cherchant l’indépendance de Taiwan.”

LIRE LA SUITE:

Le chinois Xi s’engage à Taiwan

Taïwan est autonome depuis 1949, mais n’a jamais officiellement déclaré son indépendance vis-à-vis de la Chine. Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire.

Les tensions entre Taipei et Pékin sont vives depuis la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan en août dernier. La Chine a déclaré que cette décision constituait une atteinte à sa souveraineté et a émis une réponse furieuse, lançant des exercices massifs dans le détroit de Taiwan et imposant des restrictions commerciales sur l’île.