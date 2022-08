Taïwan réplique à la nouvelle doctrine chinoise

Taipei rejette la proposition “un pays, deux systèmes” de Pékin, affirmant que seul le peuple taïwanais peut décider de son avenir

Taïwan est contre le «un pays, deux systèmes» solution proposée par Pékin, a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’île autonome, selon Reuters.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Joanne Ou a déclaré que le gouvernement chinois utilisait la visite controversée de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei comme un “excuse pour créer une nouvelle normalité pour intimider le peuple taïwanais.”

Dans un livre blanc publié mercredi, Pékin a refusé d’exclure le recours à la force pour prendre le contrôle de Taïwan, mais s’est engagé à rechercher une unification pacifique en utilisant “un pays, deux systèmes» comme principe directeur. Le concept, qui permettait auparavant une certaine autonomie à Hong Kong et Macao, pourrait apporter «un impact positif sur la résolution de la question de Taiwan,» selon le document.

Commentant le Livre blanc, le porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères a déclaré que les autorités de l’île rejetaient la proposition de Pékin, car seul le peuple taïwanais peut prendre des décisions sur son avenir.

“Toute la déclaration de la Chine va absolument à l’encontre du statu quo inter-détroit et de sa réalité,» Ou a été cité par The Defence Post comme disant.

Le premier livre blanc de Pékin sur Taiwan depuis 2000 accuse le parti au pouvoir à Taipei de déformer le principe de «un pays, deux systèmes” et de faire “tout son possible pour viser le principe avec des critiques sans fondement.” Le document salue le principe comme un “rsuccès retentissant» à Macao et à Hong Kong.

L’idée de “un pays, deux systèmes” a été formulée au début des années 1980 lors des négociations entre la Chine et le Royaume-Uni sur la question de Hong Kong. Le modèle signifiait que Hong Kong et Macao conservaient un large degré d’autonomie sur les affaires économiques, juridiques et gouvernementales. Ancienne colonie portugaise, Macao a été restituée à la Chine en 1999, deux ans après que Hong Kong a été restituée à la Chine par la Grande-Bretagne. En tant que solution au différend de Taiwan, le principe aurait été proposé pour la première fois au début des années 1980 par le dirigeant chinois de l’époque, Deng Xiaoping, pour permettre à Taiwan de conserver son système économique et social en échange de la reconnaissance de son appartenance à la Chine. Taïwan a cependant rejeté la proposition.

Le document poursuit en affirmant que les tentatives du «forces externes,« notamment les États-Unis »,entraver la réunification complète de la Chine», échouera. Selon Pékin, l’administration taïwanaise a “a adopté une position séparatiste et s’est associée à des forces extérieures dans des actions provocatrices successives visant à diviser le pays”.

Tout en accusant «agitateurs anti-chinois à l’intérieur et à l’extérieur de la région» de provoquer une période de troubles sociaux préjudiciables en 2019, Pékin s’est engagé à explorer une “deux systèmes” solution, tout en tenant compte des “intérêts et sentiments” de personnes sur l’île. Après la réunification, les États étrangers pourraient continuer à développer des relations économiques et culturelles avec Taïwan et, avec l’approbation de Pékin, être autorisés à y établir des consulats ou d’autres institutions officielles, indique le journal. Les organisations et agences internationales pourraient également établir des bureaux sur le territoire.