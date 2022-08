Taïwan remercie Pelosi pour son “soutien” lors de sa visite controversée, affirmant que l’île n’est “pas seule”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouvernement taïwanais a remercié la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, pour s’être arrêtée à Taïwan lors de sa tournée dans les pays alliés asiatiques, affirmant que la délégation du Congrès montre que Taïwan n’est “pas seul”.

Une vague de déclarations des autorités internationales a été publiée mardi après l’atterrissage officiel de Pelosi à Taïwan, défiant directement la pression chinoise pour interrompre le voyage.

Alors que la République populaire de Chine écrivait durement contre la visite de la délégation, les responsables taïwanais étaient reconnaissants.

“Bienvenue à Taiwan, [Speaker Pelosi] ! Merci à vous et à la délégation du Congrès d’avoir fait tout le chemin pour montrer votre soutien”, a écrit le ministère des Affaires étrangères sur les réseaux sociaux. Le message contenait des photos de la délégation posant sur le tarmac avec le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu Chao-hsieh.

“C’est parti pour la délégation de haut vol du Congrès dirigée par [House Speaker Nancy Pelosi] et comprenant [Reps. Gregory Meeks, Mark Takano, Suzan DelBene, Raja Krishnamoorthi, and Andy Kim.] Le ministre Wu a souhaité la bienvenue à nos fidèles amis américains et leur a souhaité une superbe visite”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères via les réseaux sociaux.

Le ministère a ajouté : “Taiwan n’est pas seul !”

Pelosi a publié ses propres photos depuis le tarmac avec un message de soutien à Taïwan en tant que partenaire des États-Unis

“Notre visite réitère que l’Amérique est aux côtés de Taiwan : une démocratie solide et dynamique et notre partenaire important dans l’Indo-Pacifique”, a déclaré Pelosi.

La Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.