Taïwan rejette le plan chinois “un pays, deux systèmes” pour l’île

Taïwan a rejeté une proposition chinoise “un pays, deux systèmes” pour réunir l’île contestée avec le continent chinois.

“La Chine a publié son livre blanc (…) dans un voeu pieux, sans tenir compte de la réalité de la situation à travers le détroit”, a déclaré mercredi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, selon le Sydney Morning Herald.

Les commentaires interviennent alors que la Chine a publié son premier livre blanc, un document qui décrit la stratégie du pays en matière de défense nationale, sur Taiwan en deux décennies. Le Conseil d’État chinois a proposé un système dans lequel Taiwan se réunirait avec la Chine continentale sous le gouvernement du Parti communiste chinois, mais serait autorisé à conserver son système capitaliste. Le document indiquait que la solution appellerait également la Chine à renoncer à recourir à la force pour prendre l’île.

TAÏWAN ACCUSE LA CHINE D’ENVOYER 17 AVIONS DE CHASSE À TRAVERS LA LIGNE MÉDIANE DU DÉTROIT

La porte-parole du ministère taïwanais des Affaires étrangères, Joanne Ou, a également rejeté l’idée mercredi, déclarant lors d’une conférence de presse que seul le peuple taïwanais peut déterminer son avenir et affirmant que la Chine utilisait la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi sur l’île comme une “excuse pour créer un nouveau normalité pour intimider les Taïwanais », selon Reuters.

La Chine a mené une série d’exercices militaires au cours de la semaine dernière en réponse à la visite de Pelosi, allant jusqu’à envoyer des avions et des navires de guerre au-dessus de la ligne médiane du détroit de Taiwan, qui est depuis des décennies une frontière de démarcation non officielle entre les militaires de Taiwan et Chine.

Pelosi a répondu jeudi aux tactiques de la Chine, arguant que les États-Unis ne peuvent pas permettre que la nouvelle posture de force de la Chine autour de l’île devienne la “nouvelle normalité”.

“Ce que nous avons vu avec la Chine, c’est qu’ils essayaient d’établir une sorte de nouvelle normalité”, a déclaré Pelosi. “Et nous ne pouvons tout simplement pas laisser cela se produire.”

Les autorités militaires de Taïwan ont déclaré jeudi que la menace de la Chine sur l’île restait élevée bien que la Chine ait indiqué mercredi qu’elle avait « accompli diverses tâches » autour de Taïwan, ce qui pourrait être un signal qu’elle a l’intention de faciliter les exercices militaires.

“À l’heure actuelle, la menace de la force militaire chinoise n’a pas diminué”, a déclaré Tsai, selon Reuters.