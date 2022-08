Taïwan réagit aux exercices militaires de la Chine alors que les navires de guerre se tournent autour dans des manœuvres « du chat et de la souris » | Nouvelles du monde

Taïwan a réagi après que la Chine a semblé participer à des exercices militaires simulant une attaque suite à la visite d’un important responsable américain sur l’île.

La Chine a désormais a mis fin à un certain nombre d’exercices militaires à tir réel dans sept zones autour de Taïwan en réponse à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi sur l’île – qui a exaspéré les responsables chinois.

Cependant, il y a eu une escalade dimanche, avec des navires de guerre taïwanais ripostant aux exercices, naviguant au plus près des navires chinois dans le détroit de Taiwan.

Cette carte montre où les exercices militaires chinois ont eu lieu (dans les cases rouges) avec la case nord pénétrant dans les eaux territoriales de Taiwan



Une source a déclaré à l’agence de presse Reuters que certains navires chinois avaient franchi la ligne médiane – un tampon non officiel qui sépare les deux côtés.

Ils ont ajouté que la partie taïwanaise surveillait les navires chinois alors qu’ils “appuyaient” sur la ligne, dans le but de leur refuser la possibilité de traverser.

“Les deux parties font preuve de retenue”, ont-ils déclaré, qualifiant les manœuvres de haute mer de “chat et souris”.

“Un côté essaie de traverser, et l’autre se dresse sur le chemin et les force à une position plus défavorisée et finit par retourner de l’autre côté.”

Dans un communiqué de presse, le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que la Chine utilisait des navires, des avions et des drones pour simuler des attaques sur l’île, ajoutant qu’il avait envoyé des avions pour répondre “de manière appropriée”.

Taïwan a ajouté ses missiles anti-navires terrestres et ses missiles sol-air Patriot fabriqués aux États-Unis étaient en attente.

Samedi, la Chine a déclaré que les exercices près de l’île étaient axés sur les capacités de frappe terrestre et maritime.

Un porte-parole de la Maison Blanche a déclaré que les exercices étaient une escalade, ajoutant: “Ils sont provocateurs, irresponsables et augmentent le risque d’erreur de calcul.

“Ils sont également en contradiction avec notre objectif de longue date de maintenir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan, ce à quoi le monde s’attend.”

Les États-Unis disposent de nombreux actifs navals dans la région, mais l’administration Biden a déclaré qu’elle restait attachée à la politique d’une seule Chine, qui reconnaît Pékin comme le gouvernement chinois mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan.

L’administration a découragé mais n’a pas empêché la visite de Mme Pelosi.

En représailles continues au voyage de Mme Pelosi, La Chine lui a imposé des sanctionset il a interrompu les pourparlers de défense avec les États-Unis.