Taïwan rapporte que des navires militaires chinois ont traversé près de leur pays, les incitant à préparer des défenses antimissiles

Plusieurs avions et navires de guerre chinois sont entrés dans le détroit de Taiwan, traversant la zone d’identification de la défense aérienne de Taiwan, a annoncé son gouvernement tôt mercredi matin.

“16 avions PLA et 3 navires PLAN autour de Taïwan ont été détectés à 6 heures du matin”, a déclaré son gouvernement, les incitant à envoyer leurs propres navires en réponse.

L’Armée populaire de libération (APL) est la désignation officielle de la Chine pour les forces militaires, y compris les forces navales (PLAN) contrôlées par le Parti communiste chinois (PCC).

“[The Republic of China’s Armed Forces] ont surveillé la situation et répondu à ces activités avec des avions dans le CAP, des navires de guerre et des systèmes de missiles terrestres », a ajouté le gouvernement taïwanais.

TAIWAN BROUILLE LES JETS ET LES SYSTÈMES DE MISSILE APRÈS AVOIR DÉTECTÉ 11 AVIONS CHINOIS ET DES NAVIRES PRÈS DE L’ÎLE

Le ministère de la Défense de Taipei a également fourni des trajectoires de vol pour les navires militaires chinois, y compris l’identification de l’avion.

« 5 des aéronefs détectés (J-10*2, Y-8 EW, BZK-005 UAV RECCE et Y-8 ASW) avaient traversé la ligne médiane du détroit de Taïwan et pénétré dans le SW ADIZ de Taïwan, les trajectoires de vol comme illustré. a écrit le gouvernement avec une photo des trajectoires de vol du 15 novembre.

Lundi, le président Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il “ne pensait pas qu’il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan”, à la suite d’une rencontre avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

Biden a également déclaré qu’une nouvelle guerre froide avec la Chine ne se produirait pas car les États-Unis continuent de communiquer avec leurs dirigeants.

“Je crois absolument qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une nouvelle guerre froide”, a déclaré Biden. “J’ai rencontré Xi Jinping à plusieurs reprises et nous avons été francs et clairs les uns avec les autres. Et je ne pense pas qu’il y ait une tentative imminente de la part de la Chine d’envahir Taïwan.”

BIDEN DIT APRÈS LA XI RÉUNION QU’IL NE CROIT PAS QU’IL Y AIT UNE “TENTATIVE IMMINENTE” DE LA CHINE POUR ENVAHIR TAIWAN

Il a ajouté: “Et j’ai précisé que notre politique à l’égard de Taïwan n’a pas changé du tout. C’est exactement la même position que nous avons eue. J’ai précisé que nous voulons voir les problèmes de commerce croisé résolus pacifiquement et donc cela n’a jamais été le cas. pour en arriver là.”

La découverte préventive de Taïwan mercredi intervient alors que la Chine continue de mener des jeux de guerre dans la région pour tester ses dernières technologies militaires.

Plus tôt ce mois-ci, Taïwan a été contraint de brouiller des jets et son système de défense militaire après avoir également détecté 11 avions chinois près de son île.

L’observation du 5 novembre est survenue quelques jours seulement après que des officiers supérieurs de l’APL ont déclaré que son armée était “en attente à plein temps” pour une guerre potentielle dans le détroit.

Les responsables américains et leurs partenaires internationaux ont mis en garde le gouvernement chinois contre une escalade militaire et certains ont juré d’intervenir en cas d’invasion chinoise.

En octobre, Jinping a déclaré qu’il continuerait à “améliorer pleinement l’entraînement et la préparation à la guerre”.

“Nous devons être pleinement préparés à répondre aux ingérences extérieures et aux incidents majeurs liés à l’indépendance de Taiwan par des moyens non pacifiques et d’autres mesures nécessaires, toujours maintenir un état de préparation élevé et être prêts pour la guerre à tout moment”, a déclaré le général de division Liu Yantong. , a ajouté à l’époque le chef du bureau de recherche de la Commission militaire centrale.

Taiwan s’identifie comme une nation souveraine avec des valeurs démocratiques. Cette priorité accordée à la démocratie se distingue de la Chine continentale, qui est dirigée par des communistes, et a permis à Taïwan d’attirer des partenariats internationaux.

Cependant, la plupart de ces partenaires, y compris les États-Unis, ont officiellement reconnu Taiwan comme un territoire de la Chine. Les États-Unis et les Nations Unies et les deux acceptent la politique d’une seule Chine.

Caitlin McFall de Fox News a contribué à ce rapport.