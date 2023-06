Taïwan rapporte avoir aperçu des navires de guerre russes près de ses côtes

Des navires et des jets taïwanais ont été déployés pour les surveiller, selon Taipei

Deux frégates russes ont été aperçues mardi au large de la côte est de Taïwan, a annoncé le ministère de la Défense de l’île autonome.

Des navires et des avions à réaction taïwanais ont été envoyés pour surveiller les mouvements des navires russes, a indiqué le ministère dans un communiqué. Des systèmes de missiles terrestres ont également été activés, a-t-il ajouté.

Les deux frégates étaient « naviguant du sud au nord dans les eaux au large de notre côte orientale » à 23 heures, heure locale (15 heures GMT), indique le communiqué.

Les navires de guerre russes « sont partis de… une zone de réponse » dans une direction sud-est au large de la ville portuaire de Suao, qui abrite une importante base navale taïwanaise, selon Taipei. Il n’a pas précisé à quelle distance des côtes taïwanaises se trouvaient les navires de guerre.

Les tensions autour de Taïwan restent élevées, Taipei signalant quotidiennement des observations de navires et d’avions chinois autour de l’île. Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire dans le cadre de sa politique « Une Chine ».

En savoir plus Une vidéo montre une rencontre dramatique entre des navires de guerre chinois et américains

La flotte russe du Pacifique a déclaré mardi que deux de ses corvettes Gromkiy et Sovershenny étaient entrées dans la partie sud de la mer des Philippines à l’est de Taïwan pour effectuer des tâches dans le cadre d’un passage maritime à longue distance.

Les deux navires sont arrivés dans la région après avoir traversé la mer de Chine méridionale, a-t-il ajouté.

Tout au long de leur passage, les navires ont effectué des manœuvres et des exercices réguliers. Celles-ci comprenaient une bataille navale simulée pour repousser une attaque de missiles depuis la mer, a déclaré la flotte du Pacifique.

Plus tôt ce mois-ci, la flotte russe du Pacifique a effectué des exercices majeurs dans la mer du Japon (connue en Corée sous le nom de mer de l’Est) et dans la mer d’Okhotsk. Quelque 60 navires de guerre et navires de soutien, 35 avions de la marine, des troupes de défense côtière et plus de 11 000 militaires ont participé aux exercices entre le 5 et le 20 juin.

EN SAVOIR PLUS: La Russie annonce d’importants exercices navals

Les forces impliquées dans les exercices se sont entraînées au combat, se sont entraînées au suivi des sous-marins et ont travaillé à l’amélioration de l’organisation de la défense aérienne navale et du soutien logistique, selon le ministère russe de la Défense.