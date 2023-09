Le ministre taïwanais de la Défense a qualifié d’« anormale » l’intensification des activités militaires de la Chine autour de l’île et a averti qu’elle augmentait le risque d’un affrontement accidentel et que la situation « devienne incontrôlable ».

Au cours des deux dernières semaines, des dizaines d’avions de combat, de drones, de bombardiers et d’autres avions chinois, ainsi que des navires de guerre et le porte-avions chinois Shandong, ont été observés au large de Taïwan, gouverné démocratiquement, que Pékin revendique comme son propre territoire.

Le ministre taïwanais de la Défense, Chiu Kuo-cheng, a déclaré samedi que le risque d’un affrontement accidentel « est quelque chose qui nous inquiète beaucoup ».

« Les risques liés aux activités impliquant des avions, des navires et des armes vont augmenter, et les deux parties doivent y prêter attention », a déclaré Chiu, s’adressant aux journalistes.

Les navires de guerre des commandements des théâtres d’opérations du sud et de l’est de la Chine opèrent ensemble au large de la côte est de Taiwan, a déclaré le ministre, dans le cadre d’exercices de combat apparents.

Chiu a déclaré que lorsque le porte-avions chinois Shandong était en mer, ce que Taiwan a signalé pour la première fois le 11 septembre, il opérait comme « force opposée » aux exercices. Le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense, Sun Li-fang, a ajouté que les forces chinoises du Commandement du théâtre de l’Est étaient la « force d’attaque », simulant un scénario de bataille.

Lundi, le ministère de la Défense de Taiwan a fait état d’un « récent record » de 103 avions de guerre chinois surveillés autour de l’île sur une période de 24 heures. Des dizaines d’autres avions ont été détectés depuis lundi, dont beaucoup ont brièvement traversé une ligne dite médiane coupant en deux le détroit de Taiwan – une voie navigable de 180 kilomètres (110 milles) séparant l’île de la Chine.

Vendredi matin, le ministère de la Défense a déclaré que 32 avions chinois avaient été détectés au cours des 24 heures précédentes, publiant une carte illustrant la trajectoire de vol de 17 avions franchissant la ligne médiane. Deux avions se sont aventurés autour de la pointe sud de Taiwan, selon la carte.

« Les récents mouvements de notre ennemi sont vraiment tout à fait anormaux », a déclaré vendredi le ministre de la Défense Chiu.

« Notre première analyse est que, jusqu’en septembre, ils ont mené des exercices conjoints, notamment terrestres, maritimes, aériens et amphibies », a-t-il déclaré.

La Chine n’a fait aucun commentaire sur les exercices militaires et son ministère de la Défense n’a pas répondu aux demandes de commentaires, a rapporté l’agence de presse Reuters.

Le ministère de la Défense de Taiwan a également déclaré cette semaine qu’il « surveillait [China’s] de l’artillerie à longue portée, des forces de roquettes et des troupes terrestres autour de la baie de Dacheng, dans la province du Fujian, une zone faisant face à l’île de l’autre côté du détroit de Taiwan.

La planification militaire traditionnelle de Taiwan en vue d’un conflit potentiel avec Pékin a consisté à utiliser sa côte est montagneuse, en particulier ses deux plus grandes bases aériennes, comme lieu de regroupement et de préservation de ses forces, étant donné qu’elle ne fait pas directement face à la Chine, contrairement à la côte ouest de l’île.

Mais la Chine fait de plus en plus preuve de ses muscles au large de la côte est de Taiwan, plus éloignée, et montre généralement sa capacité à opérer beaucoup plus loin de ses propres côtes.

Dix avions militaires chinois et cinq navires ont été détectés samedi au large des côtes taïwanaises, selon le ministère de la Défense, et l’armée de l’air, la marine et les systèmes de missiles terrestres de Taiwan ont suivi leurs activités.

10 avions PLA et 5 navires PLAN autour de Taiwan ont été détectés à 6 heures du matin (UTC+8) aujourd’hui. Les forces armées de la République de Chine ont surveillé la situation et ont chargé les avions du CAP, les navires de la Marine et les systèmes de missiles terrestres de répondre à ces activités. pic.twitter.com/Fp1JRD2SvD — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 23 septembre 2023

Plus tôt cette semaine, des responsables américains du Pentagone ont déclaré qu’une invasion directe par la Chine ne serait pas facile en raison du relief montagneux de Taiwan et du manque de plages de débarquement.

Ils ont également déclaré que combiner des opérations d’assaut amphibies et aéroportées serait « extrêmement compliqué » pour la Chine.