Taïwan propose d’envoyer des secouristes en Chine après un tremblement de terre dévastateur de magnitude 6,8

Le gouvernement de Taïwan a proposé d’envoyer des secouristes pour aider les efforts de sauvetage en Chine après qu’un tremblement de terre de magnitude 6,8 a dévasté lundi la province du Sichuan, dans le sud-ouest du pays.

L’offre de Taïwan est la première branche d’olivier offerte par l’un ou l’autre pays au milieu de semaines de tensions accrues et d’exercices militaires à tir réel. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen lui a offert “sympathie et inquiétude” dans un communiqué de son bureau.

Les pompiers de Taïwan ont également réuni une équipe de 40 personnes avec un chien de sauvetage et 5 tonnes d’équipement, affirmant qu’elle était prête à être déployée si la Chine le souhaitait, a rapporté Reuters mardi.

Le gouvernement chinois n’a pas encore répondu. Les autorités ont confirmé au moins 46 décès résultant du tremblement de terre.

La Chine est devenue de plus en plus agressive envers Taïwan suite à une série de visites sur l’île par des législateurs américains. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, s’est rendue sur l’île début août, le plus haut responsable américain à le faire depuis le président Newt Gingrich en 1997.

La Chine a répondu par des semaines d’exercices militaires simulant une invasion de l’île.

Alors que les législateurs américains se rendent régulièrement à Taiwan depuis des années, la Chine est devenue plus bruyante dans ses protestations. Le pays soutient que les visites violent la politique américaine d’une seule Chine, qui stipule que les États-Unis reconnaissent le gouvernement de Pékin comme le seul gouvernement de Chine. Il déclare également que les États-Unis n’entretiendront pas de relations diplomatiques officielles avec Taiwan.

La Chine revendique depuis longtemps la propriété de Taïwan, bien que l’île ait son propre gouvernement démocratique. Taïwan s’est séparé de la Chine en 1949 après que les forces démocrates ont perdu une guerre civile contre le Parti de la communauté chinoise.

Bien que les États-Unis n’aient pas d’ambassade officielle à Taïwan, ils ont un “Institut américain” dans la capitale nationale, Taipei. Les États-Unis ont également fourni des milliards d’équipements militaires à l’île.

L’administration du président Biden a approuvé la semaine dernière une vente supplémentaire de 1,1 milliard de dollars d’équipements militaires à l’armée taïwanaise. La cargaison comprend, entre autres, 60 missiles anti-navires et 100 missiles air-air.