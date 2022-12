Taïwan prolongera la durée du service militaire obligatoire face à la pression croissante de la Chine | Nouvelles du monde

Taïwan se prépare à prolonger la durée du service militaire obligatoire de quatre mois à un an, selon un haut responsable du gouvernement.

Le responsable a déclaré à l’agence de presse Reuters que le changement faisait partie d’un nombre qui serait discuté lors d’une réunion sur la sécurité nationale plus tard dans la journée.

La réunion, convoquée par la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, devrait examiner les moyens de renforcer la capacité de défense de l’île face à la pression croissante de la Chine.

La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen



La source de Reuters a déclaré: “Les divers comportements unilatéraux de la Chine sont devenus une préoccupation majeure pour la sécurité régionale.”

Les changements entreront en vigueur en 2024, a déclaré le responsable, et ils comprendraient également une formation plus stricte pour les conscrits, des instructions de combat utilisées par les forces américaines et des exercices de tir plus rigoureux.

Le bureau de Mme Tsai a confirmé la réunion et qu’elle annoncerait des mesures lors d’une conférence de presse peu de temps après, mais le ministère de la Défense de Taiwan a refusé de commenter.

Les priorités de défense de Taïwan étaient différentes lorsque les tensions semblaient s’apaiser – le service militaire obligatoire a été réduit de deux ans à quatre mois pour attirer les jeunes électeurs, tandis que l’armée elle-même est passée progressivement d’une force de conscription à une force professionnelle.

Mais la Chine a intensifié son harcèlement militaire de l’île ces dernières années et l’équipe de sécurité de Mme Tsai examine l’armée taïwanaise depuis 2020.

Le lundi, plus de 70 avions chinois se sont aventurés dans la zone de défense aérienne de Taiwan – La plus grande incursion chinoise à ce jour.

La Chine a également organisé des exercices militaires près de Taïwan en août, en réponse à une visite à Taipei de Nancy Pelosi, alors conférencière américaine.

Le gouvernement chinois affirme que Taïwan démocratique doit revenir en Chine et a intensifié son harcèlement militaire de l’île ces dernières années.

Mais Taïwan rejette les revendications de souveraineté de la Chine.