Taïwan prolonge le service militaire obligatoire pour lutter contre la menace chinoise

TAIPEI, Taïwan – Taïwan prolongera son service militaire obligatoire de quatre mois à un an – un signe que l’île considère l’intensification des menaces chinoises comme si grave qu’elle doit revenir sur sa politique précédente qui minimisait la conscription. La présidente Tsai Ing-wen a annoncé les changements mardi à la suite d’une réunion de haut niveau des responsables de la sécurité nationale.

“L’expansion de la Chine [of military aggression] continue d’avoir un impact sur l’ordre international, menace la paix et la stabilité régionales et affecte les relations inter-détroit », a-t-elle déclaré. “Le système existant ne répond pas aux exigences de préparation au combat.”

Le passage à une période de service plus longue devrait entrer en vigueur en 2024. Les hommes nés après 2005 devront servir dans l’armée pendant un an après avoir atteint l’âge de 19 ans et avant d’avoir 37 ans. Le service militaire est facultatif pour les femmes.

Au cours des trois dernières décennies, la période de service obligatoire à Taïwan a diminué au milieu d’un passage progressif de l’enrôlement mandaté par l’État à une force professionnelle basée sur le volontariat. Il a été réduit à quatre mois en 2013 après une période d’apaisement des tensions à travers le détroit alors que le parti nationaliste chinois au pouvoir, ou Kuomintang, recherchait des liens économiques plus solides avec la Chine.

Mais la menace récente de la Chine sur l’île autonome – et l’invasion de l’Ukraine par la Russie – ont revigoré les débats de longue date sur les modifications de la défense civile et ont fait passer le rétablissement d’un an de service militaire à l’ordre du jour.

Dimanche, la Chine a envoyé un nombre record de 71 avions de combat à proximité de l’espace aérien taïwanais, a rapporté le ministère taïwanais de la Défense. Quarante-sept avions de chasse et drones ont traversé une frontière non officielle qui descend au centre du détroit de Taiwan et qui, jusqu’à récemment, était respectée des deux côtés.

L’armée taïwanaise a déclaré que la démonstration de force “a porté atteinte à la paix et à la stabilité” dans la région. Il a répondu en brouillant des avions de combat et des navires de la marine, ainsi qu’en suivant les mouvements chinois à l’aide de systèmes de missiles antiaériens terrestres.

Les tensions frémissantes à travers le détroit ont atteint des niveaux jamais vus depuis des décennies en août après que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi (D-Californie) est devenue la plus haute politicienne américaine à se rendre à Taiwan depuis les années 1990. L’Armée populaire de libération a répondu au voyage en tirant des missiles au-dessus de Taipei et en organisant des exercices de tir réel de tous les côtés de l’île principale de Taiwan. Les responsables taïwanais ont qualifié les exercices militaires de simulation de blocus.

L’incursion massive de dimanche des avions chinois est intervenue après que le président Biden a promulgué un projet de loi sur la défense qui promet un soutien américain sans précédent aux capacités militaires de Taiwan. La loi sur l’autorisation de la défense nationale comprend un plan visant à consacrer 2 milliards de dollars par an à la formation et aux achats d’armes taïwanais, plus 1 milliard de dollars par an provenant d’une catégorie d’assistance qui permet à la Maison Blanche d’envoyer des armes à des alliés à partir des stocks américains.

Shi Yi, porte-parole du Eastern Theatre Command de Chine, a qualifié les récentes manœuvres de “réponse résolue à l’escalade actuelle de la provocation et de la collusion entre les États-Unis et Taïwan”.

La tendance à l’escalade de l’agression a ajouté de l’urgence aux discussions de longue date à Taiwan sur la nécessité d’un service militaire plus robuste et professionnel.

“C’était un sujet largement débattu depuis longtemps, mais face aux menaces chinoises, le gouvernement n’avait que peu de place pour hésiter”, a déclaré Evans Chen Liang-chih, chercheur associé à l’Institut de recherche sur la défense et la sécurité nationales, un groupe de réflexion financé par l’État à Taipei.

Parmi les autres changements majeurs, citons l’augmentation du salaire mensuel des conscrits de 210 à 660 dollars et l’enseignement aux recrues de l’utilisation des javelots antichars fabriqués aux États-Unis, des Stingers de défense aérienne et des drones qui ont joué un rôle important dans les défenses ukrainiennes contre l’agression russe.

Ces ajustements interviennent après un certain nombre de changements de défense annoncés au cours de l’année écoulée pour renforcer la préparation au combat. Un département chargé d’améliorer la formation des réservistes a été créé en janvier. Les programmes de formation de base pour les soldats volontaires ont été prolongés de cinq à huit semaines. Celles-ci s’ajoutent à une augmentation record des dépenses de défense, budgétisées à 19,4 milliards de dollars, pour 2023.

Pour certains à Taïwan, ces efforts suscitent des inquiétudes quant à la possibilité d’une guerre. “Je pense déménager au Canada avec mes enfants l’année prochaine”, a déclaré Liang Wen, 35 ans, qui vit à Taipei avec ses trois fils.

Elle s’inquiète qu’un jour ses enfants, dont l’aîné a 9 ans, aient à combattre les troupes chinoises.

“Je pense à l’émigration depuis trois ans, mais les exercices chinois de cet été m’ont fait sentir que je devais vraiment me préparer”, a-t-elle déclaré. « Avant, je travaillais dans une banque. La nuit où Pelosi est arrivée, j’ai reçu un appel à minuit d’un ami me demandant comment transférer en toute sécurité une grosse somme d’argent à l’étranger. Je pense que beaucoup de gens sont vraiment inquiets.

Une autre préoccupation est qu’un service prolongé peut ne pas se traduire par un enseignement de meilleure qualité. Les critiques notent que les recrues passent souvent la période de formation à effectuer des tâches subalternes comme balayer les sols ou faire des courses pour les officiers supérieurs au lieu d’apprendre des techniques de combat.

« Beaucoup de gens pensent que c’est une perte de temps. Cela n’invoque pas le sens de l’honneur », a déclaré Wu Cheng-Yu, 23 ans, un étudiant de premier cycle en publicité qui n’a pas encore suivi de formation. Parmi ses pairs, certains ont même essayé de sauter le service en perdant tellement de poids qu’ils échoueraient à l’examen physique.

Wu, en revanche, se sent obligé de servir dans l’armée et d’apprendre à se battre. “Je pense qu’il est nécessaire de faire un sacrifice pour l’endroit où j’ai grandi”, a-t-il déclaré. “Mais c’est dommage que la formation donne souvent aux gens l’impression que c’est comme un camp d’été.”