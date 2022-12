Taïwan prolonge le service militaire obligatoire dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine

Taïwan prolongera son service militaire obligatoire de quatre mois à un an dans un contexte de tensions militaires croissantes avec la Chine, a annoncé le président de l’île.

Selon les plans qui doivent entrer en vigueur en 2024, les conscrits suivront une formation plus intense, y compris des exercices de tir et des instructions de combat utilisées par les forces américaines. Les conscrits seront chargés de garder les infrastructures clés, permettant aux forces régulières de réagir plus rapidement en cas de tentative d’invasion de la Chine.

L’annonce du changement est intervenue après que le ministère de la Défense de Taïwan a annoncé que 71 avions et drones de l’armée de l’air chinoise étaient entrés dans la zone d’identification de la défense aérienne de l’île dans les 24 heures lundi – la plus grande incursion signalée à ce jour.

“Tant que Taïwan sera suffisamment forte, elle sera le foyer de la démocratie et de la liberté dans le monde entier, et elle ne deviendra pas un champ de bataille”, a déclaré la présidente Tsai Ing-wen lors d’une conférence de presse après une réunion du Conseil de sécurité nationale. « Taiwan veut dire au monde qu’entre démocratie et dictature, nous croyons fermement en la démocratie. Entre guerre et paix, nous insistons sur la paix. Faisons preuve de courage et de détermination pour protéger notre patrie et défendre la démocratie.

L’autorité de la défense prévoit également d’augmenter le salaire mensuel des soldats de conscription réguliers d’environ 6 500 dollars NT (211 dollars US) à 26 307 dollars NT (856 dollars US), presque en ligne avec le salaire minimum.

Depuis 2013, Taïwan exige que les hommes de plus de 18 ans servent quatre mois dans l’armée, les cinq premières semaines dans un camp d’entraînement de base. Le nouveau plan imposera aux recrues obligatoires une formation de base de huit semaines.

Chen Chi-mai, maire de la ville de Kaohsiung et président par intérim du parti démocrate progressiste au pouvoir, a déclaré mardi aux journalistes qu’il était essentiel de renforcer la sécurité nationale, a rapporté l’agence de presse officielle CNA.

Taïwan est progressivement passé d’une armée conscrite à une force professionnelle dominée par les volontaires, mais l’affirmation croissante de la Chine envers l’île qu’elle revendique comme la sienne, ainsi que l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ont suscité un débat sur la manière de renforcer la défense.

Les gouvernements précédents ont réduit le service obligatoire pour les hommes de plus de deux ans à quatre mois pour plaire aux jeunes électeurs pendant une période d’apaisement des tensions entre Taipei et Pékin.

Les efforts de Taiwan pour renforcer l’état de préparation de ses forces de défense se sont accélérés après la visite sur l’île de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, en août. La Chine a immédiatement organisé des exercices militaires autour de Taïwan en réponse à la visite de Pelosi.

Une enquête menée par la Fondation d’opinion publique taïwanaise en décembre a révélé que 73,2 % des personnes interrogées étaient favorables à une prolongation du service obligatoire.

Joseph Wu, ministre des Affaires étrangères de Taïwan, a déclaré au Guardian dans une interview exclusive au début du mois que la menace militaire chinoise “devenait plus grave que jamais”, avec une multiplication par cinq des incursions d’avions de guerre dans la zone de défense de l’île depuis 2020.

Wu a déclaré que les exercices menés après la visite de Pelosi visaient également à effrayer d’autres gouvernements qui pourraient soutenir Taiwan.

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la force de combat de l’île, Tsai a inauguré vendredi de nouvelles installations militaires dans une base militaire de la ville méridionale de Kaohsiung, qui, selon elle, offre “un meilleur cadre de vie” pour le personnel militaire, selon un communiqué publié. par le bureau du président.

Reuters a contribué à ce rapport