Taïwan prolonge le service militaire obligatoire à 1 an

TAIPEI, Taïwan (AP) – Taïwan prolongera son service militaire obligatoire de quatre mois à un an à partir de 2024, a déclaré mardi le président Tsai Ing-wen, alors que l’île autonome fait face aux pressions militaires, diplomatiques et commerciales de la Chine.

Taïwan, qui s’est séparée du continent en 1949 lors d’une guerre civile, est revendiquée par la Chine. La menace d’invasion de l’île autonome par la Chine, vieille de plusieurs décennies, s’est aggravée depuis que la Chine a coupé les communications avec le gouvernement de l’île après l’élection de Tsai en 2016, membre du Parti démocrate progressiste et considérée par Pékin comme pro-indépendance. .

L’Armée populaire de libération de Chine, en particulier, a intensifié son harcèlement militaire à l’encontre de Taïwan, en envoyant des avions de combat et des navires de la marine vers Taïwan de manière quasi quotidienne ces dernières années. En réponse, l’armée de l’île suit activement ces mouvements, ce qui sert souvent d’entraînement à son propre personnel militaire.

Le service militaire plus long s’applique aux hommes nés après 2005 et commencera le 1er janvier 2024. Ceux nés avant 2005 continueront à servir quatre mois, mais dans le cadre d’un programme de formation remanié visant à renforcer les forces de réserve de l’île.

“Personne ne veut la guerre”, a déclaré Tsai. “C’est vrai pour le gouvernement et le peuple de Taiwan, et pour la communauté mondiale, mais la paix ne vient pas du ciel, et Taiwan est en première ligne de l’expansion de l’autoritarisme.”

Le plan prépare Taïwan à accroître ses capacités de défense, mais il reste à voir dans quelle mesure le ministère de la Défense mettra en œuvre les réformes, a déclaré Arthur Zhin-Sheng Wang, expert en défense à l’Université centrale de police de Taïwan.

L’exigence actuelle de conscription militaire de 4 mois à Taïwan a été largement critiquée par le public comme étant trop courte et ne fournissant pas la formation dont les soldats professionnels ont réellement besoin. Le gouvernement l’avait réduit d’un an à quatre mois en 2017 alors qu’il transformait l’armée en un corps entièrement volontaire.

Sur les 188 000 militaires taïwanais, 90 % sont des volontaires et 10 % sont des hommes effectuant les quatre mois de service requis.

Un sondage de la Taiwanese Public Opinion Foundation en décembre a révélé que parmi les adultes taïwanais, 73,2% ont déclaré qu’ils soutiendraient un service militaire d’un an. Selon l’enquête, ce soutien s’étendait à tous les partis, couvrant le Parti démocrate progressiste et le Parti nationaliste, plus favorable à la Chine.

“C’est l’une des étapes de base qui aurait dû être franchie il y a longtemps”, a déclaré Paul Huang, chercheur à la Fondation taïwanaise de l’opinion publique. Huang a déclaré que la période de mise en œuvre en 2024, lorsque Taïwan élirait un nouveau président, signifiait que Tsai “passait la balle” à son successeur.

Parmi le groupe démographique le plus jeune des 20-24 ans, cependant, 37,2% ont déclaré qu’ils s’opposaient à la prolongation du service militaire, et seulement 35,6% ont déclaré qu’ils soutiendraient une prolongation.

Pékin a souvent utilisé des exercices militaires pour répondre à des mouvements qu’il considère comme contestant ses revendications de souveraineté. En août, la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan, et la Chine a répondu par les exercices militaires à grande échelle qu’elle a organisés depuis des décennies, car elle considérait la visite de Pelosi comme un échange diplomatique officiel. Bien que les États-Unis soient le plus grand allié non officiel de l’île, les deux gouvernements n’ont techniquement pas de relations diplomatiques, car Washington ne reconnaît pas officiellement Taiwan comme un État souverain.

Huizhong Wu, Associated Press