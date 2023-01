Taïwan prévoit l’Internet par satellite au milieu des craintes d’invasion de la Chine après avoir vu Starlink en Ukraine

Taïwan courtise les investisseurs pour créer son propre Internet par satellite similaire à Starlink, rapporte le FT.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre la Chine continentale et Taïwan.

Un responsable taïwanais a déclaré qu’il était en partie inspiré par le rôle de Starlink lors de l’invasion russe de l’Ukraine.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za.

Taïwan travaille sur son propre système Internet par satellite, similaire à Starlink d’Elon Musk, au milieu peur d’une invasion de Chine, le Financial Times signalé.

Trois personnes familières avec la situation ont déclaré au FT que Taïwan courtisait les investisseurs dans le cadre de son projet de transformer son projet national de communications par satellite en Terre basse – qui fait actuellement partie de l’agence spatiale taïwanaise, TASA – en un fournisseur d’accès Internet.

La ministre taïwanaise du numérique, Audrey Tang, a déclaré au FT : “Nous examinons l’invasion russe de l’Ukraine et comment Starlink a été utilisé avec beaucoup de succès.”

“Notre principale préoccupation est de faciliter la résilience sociétale, pour nous assurer par exemple que les journalistes puissent envoyer des vidéos aux téléspectateurs internationaux même lors d’une catastrophe à grande échelle”, a-t-elle ajouté.

Starlink est exploité par SpaceX d’Elon Musk, et fournit une couverture Internet via une constellation de satellites. Il a été vital pour les communications en Ukrainepermettant à ses soldats et citoyens de rester en ligne pendant que la Russie cible les infrastructures de communication traditionnelles.

En juin dernier, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit Wired que Starlink “nous a beaucoup aidés, dans de nombreux moments liés au blocus de nos villes, villages et liés aux territoires occupés”.

Starlink a été si vital en Ukraine que lorsque SpaceX a menacé de cesser de payer la facture de la couverture, l’Union européenne a envisagé d’intervenir pour payer. Musk a finalement déclaré qu’il continuerait à financer le projet.

La décision de Taïwan d’envisager de créer un Internet par satellite intervient de plus en plus relations tendues avec la Chine voisine.

Sous le Politique d’une seule Chine, la Chine considère l’île comme faisant partie de son propre territoire, même si Taiwan est autonome depuis des décennies. De nombreux Taïwanais se considèrent comme indépendants de Pékin.

Les craintes ont augmenté ces dernières années que la Chine puisse envahir Taïwan, et Pékin a mené un certain nombre d’exercices militaires près de l’île. En août 2022, par exemple, La Chine a mené une série d’exercices près de la côte taïwanaise quelques jours seulement après la visite de Nancy Pelosi à Taipei, la capitale taïwanaise.

Alan Greenspan, l’ancien président de la Réserve fédérale, a déclaré mardi qu’une guerre entre les deux pays est le risque « cygne noir » le plus important pour les marchés.

L’Agence spatiale taïwanaise n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire d’Insider, envoyée en dehors des heures de travail taïwanaises.