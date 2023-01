Taïwan prêt à offrir son aide à la Chine pour faire face à la flambée de Covid-19

Taipei

Le président taïwanais Tsai Ing-wen a déclaré que l’île démocratique autonome était disposée à fournir une assistance pour aider la Chine à faire face à sa poussée de Covid après que Pékin a assoupli son approche intransigeante le mois dernier.

La Chine a abandonné sa position restrictive zéro-Covid après près de trois ans, mettant fin aux verrouillages instantanés, à la recherche des contacts, aux tests obligatoires et à la mise au rebut de la quarantaine qui limitaient considérablement les voyages à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Mais la sortie brutale du zéro-Covid pourrait entraîner près d’un million de décès, selon une nouvelle étude, le pays étant confronté à une vague d’infections sans précédent se propageant de ses plus grandes villes vers ses zones rurales.

“Sur la base des besoins humanitaires, nous sommes disposés à fournir l’assistance nécessaire (à la Chine) selon les besoins, afin que davantage de personnes puissent mettre la pandémie de côté et passer une nouvelle année saine et paisible”, a déclaré Tsai dans ses remarques du nouvel an dimanche.

Cependant, elle n’a pas précisé les formes d’assistance que Taipei fournirait.

Le revirement de la Chine sur sa politique Covid a pris les citoyens et le système médical au dépourvu, certaines étagères de pharmacie étant vidées de médicaments contre le rhume et la fièvre et les hôpitaux se démenant pour faire face à une augmentation sans précédent des infections.

La Chine a également annoncé la semaine dernière qu’elle abandonnerait les exigences de quarantaine pour les arrivées internationales et reprendrait les voyages à l’étranger pour les citoyens chinois à partir du 8 janvier – mais cela a également suscité l’inquiétude de certains gouvernements étrangers alors que les cas de Covid en Chine montaient en flèche.

Des pays comme les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud ont décidé d’imposer des restrictions, tandis que d’autres comme la France et le Royaume-Uni ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à accueillir les voyageurs chinois – qui avaient été un moteur majeur du tourisme international avant la pandémie.

Dans son message du nouvel an, Tsai a également appelé Pékin à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan, affirmant que c’est la responsabilité et les attentes communes de toute la région.

« La guerre n’est pas une option pour résoudre les problèmes. Ce n’est que par le dialogue, la coopération et l’objectif commun de favoriser le développement pacifique et la stabilité régionale que nous pourrons apporter la sécurité et le bonheur à davantage de personnes », a déclaré Tsai.

Le Parti communiste au pouvoir en Chine considère Taïwan – une île de 24 millions d’habitants gouvernée démocratiquement – ​​comme faisant partie de son territoire, bien qu’il ne l’ait jamais contrôlé. Il a longtemps juré de « réunifier » l’île avec la Chine continentale, par la force si nécessaire.

Les tensions inter-détroit se sont intensifiées au cours de la dernière année.

Lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan en août dernier, la Chine a fustigé son ministère des Affaires étrangères, affirmant que ce voyage aurait un “impact grave sur les fondements politiques des relations sino-américaines”.

Peu de temps après avoir atterri à Taïwan, Pékin a également lancé une série d’exercices militaires sans précédent autour de l’île.