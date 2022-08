Taïwan présente des jets fabriqués aux États-Unis au milieu d’une dispute avec la Chine

Taipei a effectué une rare démonstration nocturne de ses avions de combat F-16V et s’est engagé à défendre l’île autonome

L’armée taïwanaise a répondu à une série d’exercices de la marine et de l’armée de l’air chinoises près de l’île autonome en montrant ses avions de chasse F-16V aux journalistes et en promettant de se défendre contre toute attaque.

Des journalistes ont été emmenés mercredi à la base aérienne de Hualien sur la côte est de Taïwan et ont assisté à une rare démonstration nocturne des avions à réaction les plus avancés du pays, selon des informations de Reuters et d’autres médias. Les F-16V ont décollé pour des vols de reconnaissance et d’entraînement, et les équipes au sol ont montré comment ils chargent rapidement des armes, y compris des missiles anti-navires Harpoon fabriqués aux États-Unis, sur les jets.

La démonstration de prouesses au combat est survenue au milieu des tensions croissantes avec la Chine, qui a rompu les liens militaires et climatiques avec Washington après que la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a effectué une visite controversée à Taïwan au début du mois. Pékin a également intensifié les exercices militaires dans le détroit de Taiwan et a déclaré qu’il se réunifierait avec Taiwan, qu’il considère comme une province séparatiste, par la force si nécessaire.

“Face à la menace des récents exercices militaires des forces communistes chinoises, nous sommes restés vigilants tout en établissant le concept de ‘champs de bataille partout et d’entraînement à tout moment’… pour assurer la sécurité nationale”, a-t-il ajouté. a déclaré l’armée de l’air taïwanaise dans un communiqué.

Lors de la manifestation de mercredi à la base de Hualien, le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense, Sun Li-fang, a déclaré que les menaces chinoises offraient aux forces de Taipei une opportunité d’aiguiser leurs compétences grâce à une augmentation des forages. « Les forces de la République de Chine sont confiantes, capables et déterminées à défendre la sécurité de la République de Chine », a-t-il dit, en utilisant un nom officiel pour Taiwan qui, selon Pékin, a cessé d’exister en 1949.

Depuis le voyage de Pelosi à Taipei et une visite ultérieure sur l’île d’une autre délégation du Congrès américain dimanche dernier, des avions chinois ont franchi à plusieurs reprises la ligne médiatique non officielle dans la zone d’identification de la défense aérienne (ADIZ) de Taïwan. Jeudi matin, heure locale, deux bombardiers chinois H-6, huit chasseurs J-16, quatre chasseurs J-10 et quatre chasseurs J-11 sont entrés dans l’ADIZ, la Ministère taïwanais de la Défense revendiqué. Des combattants taïwanais ont été dépêchés pour les surveiller.

Le 18 septembre, deux bombardiers H-6, huit chasseurs J-16, quatre chasseurs J-10 et quatre chasseurs J-11 ont traversé la ligne médiane de la #Détroit de Taïwan et entré #Taïwan‘s sud-ouest ADIZ. #ROCAF combattants brouillés et système de missile de défense aérienne déployé pour surveiller les activités. pic.twitter.com/sGaxXlO0BT — 國防部 Ministère de la Défense nationale, ROC 🇹🇼 (@MoNDefense) 18 septembre 2020

Le F-16V est une version modernisée d’une plate-forme d’avions de chasse américains en service depuis les années 1970. Taïwan a déployé son premier escadron de F-16V en novembre dernier après en avoir commandé 66 dans le cadre d’un accord avec l’administration de l’ancien président Donald Trump.